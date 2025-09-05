본문 바로가기
외교부 "리스본 전차 탈선사고로 한국인 2명 사망·1명 중상"

손선희기자

입력2025.09.05 08:56

지난 3일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 발생한 전차 탈선 사고로 한국인 2명이 사망하고 1명은 중환자실에서 치료 중으로 파악됐다.


5일 외교부에 따르면 한국시간으로 이날 새벽 한국인 남성 1명, 여성 1명이 사망한 것으로 확인됐다. 또 다른 여성 1명은 중상을 입어 현지 병원에서 수술을 받고 중환자실에서 치료 중이다.

외교부 당국자는 "현지 우리 공관은 포르투갈 당국과 긴밀히 소통하면서 부상자 지원 및 피해자 가족 연락 등 필요한 영사조력을 제공하고 있다"고 밝혔다.


리스본에서 발생한 이번 사고로 현재까지 총 16명이 숨졌다. '푸니쿨라'라고 불리는 해당 전차는 연간 350만명 이상이 이용하는 관광 명물이다. 포르투갈 정부는 사고 다음 날인 4일을 국가 애도의 날로 지정하고 사고 조사와 수사를 진행하고 있다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
