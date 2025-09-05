외교부 "리스본 전차 탈선사고로 한국인 2명 사망·1명 중상"

지난 3일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 발생한 전차 탈선 사고로 한국인 2명이 사망하고 1명은 중환자실에서 치료 중으로 파악됐다.

5일 외교부에 따르면 한국시간으로 이날 새벽 한국인 남성 1명, 여성 1명이 사망한 것으로 확인됐다. 또 다른 여성 1명은 중상을 입어 현지 병원에서 수술을 받고 중환자실에서 치료 중이다.

외교부 당국자는 "현지 우리 공관은 포르투갈 당국과 긴밀히 소통하면서 부상자 지원 및 피해자 가족 연락 등 필요한 영사조력을 제공하고 있다"고 밝혔다.

리스본에서 발생한 이번 사고로 현재까지 총 16명이 숨졌다. '푸니쿨라'라고 불리는 해당 전차는 연간 350만명 이상이 이용하는 관광 명물이다. 포르투갈 정부는 사고 다음 날인 4일을 국가 애도의 날로 지정하고 사고 조사와 수사를 진행하고 있다.





