LG전자, 유럽 공략 본격화…"5년 안에 매출 2배"

류재철 사장, 유럽 가전시장 전략 발표

"5년 내 매출 갑절, 1위 브랜드로 도약"

질적성장 집중, 유럽 맞춤형 제품 출시

LG전자가 5년 안에 유럽 매출을 갑절로 키워 '가전 브랜드 1위'로 올라서겠다는 포부를 밝혔다. 기업간거래(B2B), 소비자 대상 직접판매(D2C), 비(非) 비 소프트웨어·서비스(Non-HW) 등 수요·가격 변동성이 낮으면서도 수익성이 담보된 영역에서 질적 성장을 추구하겠다는 전략이다.

류재철 LG전자 HS사업본부장(사장)은 4일(현지시간) 독일 베를린 '국제가전박람회(IFA) 2025' 현장에서 기자 간담회를 열고 이 같은 구상을 밝혔다. 그는 "LG전자는 유럽 시장에서 치열한 경쟁을 이겨내고 지난 수년간 빠르게 성장했다"며 "유럽 고객들의 니즈를 세심히 반영한 '지역 맞춤형' 제품 전략을 통해 유럽 가전 매출을 5년 내 2배로 키워 확고한 유럽 1위 가전 브랜드로 도약하겠다"고 설명했다.

류재철 LG전자 HS사업본부장(사장)이 4일(현지시간) 독일 베를린 '국제가전박람회(IFA) 2025' 현장에서 열린 기자 간담회에서 유럽 가전 전략을 소개하고 있다. LG전자 AD 원본보기 아이콘

이를 위해 B2B, D2C, Non-HW 등 신성장 사업에 속도를 높이겠다면서 "프리미엄뿐만 아니라 볼륨존 공략을 강화해 성숙기에 도달한 유럽 시장에서 수익성과 외형성장 모두 퀀텀점프하겠다"고 했다.

류 본부장은 영역별 성장 비전을 구체적으로 소개했다. B2B 영역에선 유럽의 좁은 가옥 구조를 고려해 빌트인 가전 부문을 집중 육성한다는 계획이다. 빌트인은 건설사가 주거시설을 지을 때 직접 가전제품까지 같이 공급하거나, 내장재 공급 전문회사가 가전을 함께 공급하는 대표적 B2B 시장이다. 가전 브랜드를 결정할 때 사업 안정성, 제품 내구도, 유지보수 능력 등을 종합적으로 고려하기 때문에 진입장벽이 높지만, 지속적인 파트너십으로 대규모 매출을 안정적으로 유지할 수 있어 중요하다.

유럽 빌트인 시장은 약 240억달러로 추산된다. LG전자는 유럽 내 빌트인 매출을 2030년까지 10배 이상 키우겠다는 목표다. 이를 위해 B2B 전문 조직을 강화하는 한편, 합리적인 가격과 고급 기능을 함께 갖춘 매스 프리미엄 브랜드 'LG 빌트인'을 중심으로 빌트인 가전 사업을 재편할 방침이다. 사업 운영 국가도 이탈리아·스페인 등 남유럽에서 서유럽·북유럽 등 프리미엄 시장으로 확대 전개한다. 관광산업과 노인 인구가 많은 점을 고려해 상업용 세탁가전 라인업 'LG 프로페셔널'도 유럽에 출시한다.

류재철 LG전자 HS사업본부장(사장)이 4일(현지시간) 독일 베를린 '국제가전박람회(IFA) 2025' 현장에서 집을 넘어 모빌리티로 확장된 AI 홈 솔루션 공간 '슈필라움'을 소개하고 있다. LG전자 원본보기 아이콘

D2C 분야에서는 온라인브랜드샵(OBS) 매출을 2030년까지 3배 이상 늘려 영향력 있는 판매 채널로 육성한다는 구상이다. 챗봇, 취향 분석 등 인공지능(AI) 서비스를 강화해 구매 경험을 제고하고 판매율을 높이는 한편, OBS에서만 구매할 수 있는 전용 모델도 늘린다. 아울러 개인화된 서비스와 맞춤형 마케팅으로 재구매율과 브랜드 로열티도 높여나간다는 계획이다. OBS는 수익성이 높을 뿐만 아니라, 판매 과정에서 확보한 방대한 고객 데이터를 맞춤 마케팅과 신규 제품·서비스 개발에 활용할 수 있다.

Non-HW 영역에선 'AI 홈' 플랫폼 사업화를 본격 추진할 예정이다. 먼저 생성형 AI를 탑재한 AI 홈 허브 '씽큐 온(ThinQ ON)', 이와 연동되는 'LG 사물인터넷(IoT) 디바이스'를 유럽 주요국에 출시할 예정이다. 생성형 AI가 라이프스타일에 맞게 AI 가전과 IoT 기기를 최적의 상태로 제어하는 비가역적 경험을 제공하고, 고객으로 하여금 LG 가전을 계속 구매하게 하는 락인(Lock-in) 효과를 노린다.

류 본부장은 유럽 시장의 중요성을 거듭 강조했다. 그는 "북미와 함께 세계에서 가장 중요한 프리미엄 시장인 유럽을 공략하기 위해 유럽 맞춤형 제품들을 구성하는데 이번 IFA 전시의 중점을 뒀다"고 했다.

글로벌 시장조사업체 스태티스타에 따르면 올해 유럽 가전시장 규모는 약 150조원에 달하며 2030년까지 연평균 4.1%씩 성장할 것으로 예측된다. LG전자는 유럽 시장 공략을 위해 고효율·디자인·편의성 등 현지 맞춤형 제품군을 대거 출시할 계획이다. 프리미엄 제품에서 인정받은 품질과 기술을 볼륨존으로 확대하고 볼륨존에서도 수익성을 높여 시장 지배력과 수익성 모두를 높이겠다는 전략이다.





베를린(독일)=장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>