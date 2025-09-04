본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

이상일 용인시장, 獨 도시재생 견학·IFA 참관

정두환기자

입력2025.09.04 14:23

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대도시시장협의회 주관…'홀쯔도시시장협의회 주관…'홀쯔막트 25' 도시재생 방문

이상일 경기도 용인시장은 4일부터 8일까지 5일간 독일 베를린을 방문해 도시재생 현장을 견학하고 '국제가전박람회(IFA·Internationale FunkAusstellung Berlin)'를 참관한다.

이상일 용인시장. 용인시 제공

이상일 용인시장. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

대한민국대도시시장협의회 주관으로 진행되는 이번 일정에는 이강덕 포항시장, 이동환 고양시장, 김병수 김포시장이 함께한다.


이 시장 일행은 5일(현지시간) 독일도시협의회와 독일 베를린 상원의회를 방문해 주요 도시들이 추진하는 지방분권 정책과 지방 자치, 도시재생 사업 사례 등을 살펴본다.

방문단은 IFA 한국대표부인 주한독일상공회의소 관계자들을 만나 해외에 진출한 국내기업 지원과 행정교류, 청년 역량 강화를 위한 업무협약을 체결하고 주독일 대한민국 대사관을 방문해 국내 기업들의 현지 투자 활동 등에 대해서도 논의할 예정이다.


6일에는 베를린에서 열리는 IFA를 참관한다. 1924년 시작된 이 박람회는 세계 3대 박람회 중 하나로, 130여개국에서 1800여 개 기업이 참여한다.


방문단은 이어 7일에는 현지 대표적인 도시재생 성공사례인 '홀쯔막트 25(Holzmarkt 25)'를 방문해 현지 전문가들과 지속 가능한 도시발전 방안을 논의한 후 8일 귀국할 예정이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업에 관심없다" [초동시각] "삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

학교 앞 30m 금연인데…현수막 옆에서 대놓고 흡연

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기