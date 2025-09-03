본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

손석락 공참총장 "한반도 평화정착 노력, 공군력으로 뒷받침"

유제훈기자

입력2025.09.03 16:40

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

손석락 신임 공군참모총장은 3일 "정부의 한반도 평화 정착 노력을 강력한 공군력으로 뒷받침하는 가운데, 기본에 충실하고 책임을 다하는 '국민이 신뢰하는 첨단 정예 공군'을 만들어 가겠다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

손 총장은 이날 계룡대 대연병장에서 안규백 국방부장관 주관으로 열린 제42대 공참총장 취임식에서 취임사를 통해 전 장병에게 확고한 전방위 군사대비태세 유지, 변화를 주도하는 첨단 우주 공군 건설, 군사 전문성과 투철한 사명감을 갖춘 공군인 양성, 상호존중과 소통의 건강한 병영문화 조성 등을 거론하며 이같이 밝혔다.


손 총장은 제17전투비행단장, 방공관제사령관, 연합사 정보참모부장, 참모차장, 교육사령관 등 정보작전과 교육·훈련 분야의 주요 보직을 역임했다. 손 총장은 풍부한 연합 항공우주작전 능력과 정책 기획 능력을 바탕으로 한미 공군의 연합방위태세를 강화하고, 국방개혁을 통해 공군의 첨단화 및 정예화를 이끌 적임자라는 게 공군 측 설명이다.

그는 대위 시절에는 공군 특수비행팀 블랙이글스 조종사로 활약했고, 대령 진급 후에는 블랙이글스 지휘관인 제53특수비행전대장직을 수행했다. 또 F-15K 초기 도입 및 전력화 요원으로서 공군 제11전투비행단에서 제122비행대대장직을 수행하며 조종사 양성과 전술 교리 및 훈련체계를 발전시켰다.


한편 이영수 전 공참총장은 이날 지난 40년의 군 생활을 마치고 전역했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

금융위, 대체거래소 거래량 규제 최대 1년 유예...15%룰은 유지

새로운 이슈 보기