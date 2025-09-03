손석락 공참총장 "한반도 평화정착 노력, 공군력으로 뒷받침"

손석락 신임 공군참모총장은 3일 "정부의 한반도 평화 정착 노력을 강력한 공군력으로 뒷받침하는 가운데, 기본에 충실하고 책임을 다하는 '국민이 신뢰하는 첨단 정예 공군'을 만들어 가겠다"고 말했다.

손 총장은 이날 계룡대 대연병장에서 안규백 국방부장관 주관으로 열린 제42대 공참총장 취임식에서 취임사를 통해 전 장병에게 확고한 전방위 군사대비태세 유지, 변화를 주도하는 첨단 우주 공군 건설, 군사 전문성과 투철한 사명감을 갖춘 공군인 양성, 상호존중과 소통의 건강한 병영문화 조성 등을 거론하며 이같이 밝혔다.

손 총장은 제17전투비행단장, 방공관제사령관, 연합사 정보참모부장, 참모차장, 교육사령관 등 정보작전과 교육·훈련 분야의 주요 보직을 역임했다. 손 총장은 풍부한 연합 항공우주작전 능력과 정책 기획 능력을 바탕으로 한미 공군의 연합방위태세를 강화하고, 국방개혁을 통해 공군의 첨단화 및 정예화를 이끌 적임자라는 게 공군 측 설명이다.

그는 대위 시절에는 공군 특수비행팀 블랙이글스 조종사로 활약했고, 대령 진급 후에는 블랙이글스 지휘관인 제53특수비행전대장직을 수행했다. 또 F-15K 초기 도입 및 전력화 요원으로서 공군 제11전투비행단에서 제122비행대대장직을 수행하며 조종사 양성과 전술 교리 및 훈련체계를 발전시켰다.

한편 이영수 전 공참총장은 이날 지난 40년의 군 생활을 마치고 전역했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



