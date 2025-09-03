평택시, 아파트 주민 대상 '찾아가는 일자리상담 서비스' 운영

경기도 평택시는 구직자의 취업 기회 확대와 맞춤형 일자리 지원을 위해 관내 아파트 단지 주민을 대상으로 '찾아가는 일자리 상담 서비스'를 운영 중이다.

이 서비스는 평택시 일자리센터에 직접 방문이 어려운 구직자를 대상으로 한 방문 상담 서비스로, 취업 상담과 이력서 및 자기소개서 작성 등 다양한 정보를 제공한다.

시는 앞서 지난달 고덕동의 아파트 입주민을 대상으로 2차례 방문 상담을 실시했으며, 이달에는 권역별로 4회 이상 상담을 진행할 예정이다. 서비스는 아파트 입주민뿐만 아니라 일반 구직자도 신청할 수 있다. 희망자는 평택시 일자리센터와 일정 조율 후 상담을 할 수 있다.

세부 일정은 '평택시 일자리센터 카카오톡 채널' 또는 일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

한편 센터에서는 취업 지원 교육 프로그램으로 오는 17~19일에 진행하는 미화전문가 양성 과정(15명), 22~24일 일반경비 이수 교육(20명) 과정을 진행한다. 교육비는 무료다. 참여를 원하는 평택시민은 일자리센터로 문의하며 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



