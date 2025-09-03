본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

평택시, 아파트 주민 대상 '찾아가는 일자리상담 서비스' 운영

정두환기자

입력2025.09.03 11:15

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 평택시는 구직자의 취업 기회 확대와 맞춤형 일자리 지원을 위해 관내 아파트 단지 주민을 대상으로 '찾아가는 일자리 상담 서비스'를 운영 중이다.

평택시, 아파트 주민 대상 '찾아가는 일자리상담 서비스' 운영
AD
원본보기 아이콘

이 서비스는 평택시 일자리센터에 직접 방문이 어려운 구직자를 대상으로 한 방문 상담 서비스로, 취업 상담과 이력서 및 자기소개서 작성 등 다양한 정보를 제공한다.


시는 앞서 지난달 고덕동의 아파트 입주민을 대상으로 2차례 방문 상담을 실시했으며, 이달에는 권역별로 4회 이상 상담을 진행할 예정이다. 서비스는 아파트 입주민뿐만 아니라 일반 구직자도 신청할 수 있다. 희망자는 평택시 일자리센터와 일정 조율 후 상담을 할 수 있다.

세부 일정은 '평택시 일자리센터 카카오톡 채널' 또는 일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.


한편 센터에서는 취업 지원 교육 프로그램으로 오는 17~19일에 진행하는 미화전문가 양성 과정(15명), 22~24일 일반경비 이수 교육(20명) 과정을 진행한다. 교육비는 무료다. 참여를 원하는 평택시민은 일자리센터로 문의하며 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 문양 있어요?"…모처럼 웃는 K전통소품 가게 사장님들

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

법정 서는 김건희, 정면 대응할 듯…'버티는 尹'과 다른 전략

새로운 이슈 보기