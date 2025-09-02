곡성군, 모바일 심청상품권 결제 시 '추가 캐시백'

생활비 절감·소상공인 매출 회복 기대

전남 곡성군(군수 조상래)은 모바일(chak) 심청상품권 유통 확대와 지역경제 활성화를 위해 9~12월 결제 시 추가 캐시백 5%를 지급하는 이벤트를 추진한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 기존 모바일 심청상품권 구매 시 적용되던 10% 할인 혜택에 더해, 결제 시 5%의 캐시백이 추가로 적립되는 방식으로 추진된다. 모바일 심청상품권을 10만원 충전해 사용하면, 상품권 구매 할인 10%와 캐시백 5%를 합산해 총 1만5,000원을 절약할 수 있다.

군은 주민들의 소비 부담은 완화하는 동시에 관내 소비를 촉진해 지역경제를 활성화하겠다는 방침이다. 이번 추가 캐시백 이벤트는 관련 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

조상래 군수는 "이번 이벤트를 통해 군민들의 생활비 부담을 덜고 소상공인의 매출 회복을 지원해 지역경제 활성화로 이어지길 바란다"고 말했다.





