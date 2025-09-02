HD한국조선해양, 필리핀 첫 선박 건조 돌입…'마스가' 전략 거점 본격화

수빅만서 11만5000t급 PC선 첫 강재 절단

마르코스 대통령 참석…2번째 해외 조선소

HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 필리핀에서 첫 선박 건조에 나섰다.

HD한국조선해양은 2일 필리핀 수빅만에 위치한 HD현대필리핀조선소에서 11만5000t급 석유화학제품운반선(PC선) 건조를 위한 강재 절단식을 열었다고 밝혔다. 강재 절단식은 선박 건조를 위한 첫 강재를 자르는 절차로, 이번 행사는 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 메리케이 칼슨 주필리핀 미국대사, 이상화 주필리핀 한국대사 등이 참석한 가운데 진행됐다.

HD한국조선해양은 2일 필리핀 수빅만에 위치한 HD현대필리핀조선소에서 11만5000t급 석유화학제품운반선 건조를 위한 강재절단식을 개최했다. 사진 왼쪽부터 오세광 HD현대필리핀조선소 대표, 김성준 HD한국조선해양 대표, 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 이상화 주필리핀 한국대사, 메리케이 칼슨 주필리핀 미국대사. HD한국조선해양 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 PC선은 HD현대필리핀이 처음으로 건조하는 선박으로, 지난해 12월 아시아 선사로부터 수주한 4척의 시리즈선 가운데 첫 번째 선박이다. HD한국조선해양은 지난해 5월 미국 사모펀드 서버러스 캐피탈과 조선소 일부 부지 임차계약을 맺고 HD현대필리핀을 두 번째 해외 조선소로 출범시켰다. 이 회사는 앞서 1996년 베트남에 세운 HD현대베트남조선을 동남아 최대 조선소로 성장시킨 바 있다. 회사 측은 "벌크선·탱커 등 일반 상선 시장에서 중국에 밀려온 국내 조선업계가 HD현대필리핀을 통해 경쟁력을 회복할 수 있을 것"이라고 기대했다.

또 필리핀 정부와 협력체계를 구축해 HD현대필리핀을 한·미 조선 협력 프로젝트인 마스가의 전략적 거점으로 활용한다는 계획이다. HD현대베트남조선, HD현대비나 등 다른 해외 거점과 인접해 있어 기자재 공급망과 인력 운영에서도 시너지를 낼 수 있다는 설명이다. 김성준 HD한국조선해양 대표는 "필리핀은 정부 지원과 우수한 인적자원을 바탕으로 신흥 조선 강국으로 떠오르고 있다"며 "HD현대필리핀을 통해 글로벌 수주 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



