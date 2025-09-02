해외직구 식품에서 '마약류' 성분 확인…소비자 주의

식약처, 50개 중 42개 제품 국내반입 불허

섭취 시 '마약류관리법'에 따라 처벌

네덜란드와 캐나다, 미국 일부 주 등 대마 사용이 합법화된 국가의 온라인쇼핑몰 등에서 판매하는 직접구매 해외식품에서 대마 등 마약류로 의심되는 성분이 검출됐다.

식품의약품안전처가 2일 기획검사를 통해 마약류 또는 국내 반입 차단 대상 원료·성분을 확인한 직접구매 해외식품들을 공개하고 있다. 식품의약품안전처 AD 원본보기 아이콘

식품의약품안전처는 이들 국가의 해외직구식품 50개에 대해 기획검사를 실시한 결과, 42개 제품에서 마약류 또는 국내 반입 차단 대상 원료·성분이 확인돼 반입을 차단했다고 2일 밝혔다.

식약처는 최근 대마, 양귀비, 환각버섯 등에 포함된 마약류 성분이 함유된 젤리, 과자 등 기호식품이 해외직구를 통해 국내 반입된다는 우려가 제기됨에 따라 마약류 성분 함유 의심 제품을 대상으로 검사를 진행했다.

이번 검사에서는 기존에 시험법이 확립된 49종의 마약류와 함께 모르핀, 테바인, 사일로신 등 12종의 마약류에 대한 동시 검사법을 추가 개발해 시행했으며, 모르핀, 코데인, 테바인, 사일로신의 경우 국내 반입차단 대상 원료·성분으로 신규 지정·공고했다.

검사 결과 총 42개 제품에서 대마(CBD, THC 등), 마약(모르핀, 코데인, 테바인), 향정신성의약품(사일로신 등) 등 마약류 성분 19종과 테오브로민, 시티콜린 등 의약품 성분 4종, 바코파 등 식품에 사용할 수 없는 원료 2종이 확인됐다.

식약처는 마약류 성분이 확인된 제품에 대해 관세청에 통관 보류를, 방송통신심의위원회엔 온라인 판매 사이트 접속 차단을, 국가기술표준원 위해상품차단 시스템엔 판매 중단을 요청해 국내 반입·판매되지 않도록 신속히 조치했다. 또 소비자가 해외직구식품 구매 시 참고할 수 있도록 식품안전나라 홈페이지의 '해외직구식품 올바로'에 마약류 함유 제품 사진을 포함한 정보를 게재했다.

'대마 등이 함유된 식품'을 국내에 반입하거나 섭취할 경우 '마약류 관리에 관한 법률'에 따라 처벌받을 수 있다. 식약처는 "해외직구식품 구매할 땐 반드시 국내 반입차단 대상 원료·성분이 포함된 제품인지 먼저 확인하고 해외직구 위해식품에 등록된 제품은 구매하지 않아야 한다"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>