본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

기업은행, 2025년 하반기 정규직 수시채용

오규민기자

입력2025.09.02 09:56

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털·정보보호 및 금융전문 분야 등
총 5명 채용

IBK 기업은행 이 2025년도 하반기 180명 규모의 신입행원 공개채용 공고에 이어 정규직 5명을 수시채용한다고 1일 밝혔다.


모집 분야는 총 4개다. 디지털·정보보호는 보안 아키텍처 설계·관리, 침해사고 분석·대응, 블록체인 사업 기획·개발 등 3개 분야이며 금융전문은 자금운용 1개 분야다. 자격요건은 채용 분야별 관련 전공 학위소지자 및 유관 업무경력 보유자 등이다.

기업은행은 오는 16일까지 기업은행 채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수받을 예정이며 서류심사, 실기시험, 면접시험을 거쳐 11월 중 최종합격자를 발표한다. 최종합격자는 신입행원 연수 종료 후 본부 유관부서에 배치돼 업무를 수행할 예정이다. 기업은행은 관련 규정에 따라 석·박사 학위 및 유관 업무경력 등을 인정해 과장급으로의 채용도 적극 검토할 계획이다.


더불어 기업은행은 은행의 현장 업무를 직접 경험하고 'IBK창공' 혁신기업들과 함께 프로젝트를 수행할 수 있는 청년인턴 채용도 진행할 계획이다. 청년인턴 채용공고는 10월 말 게재될 예정이다.


기업은행 관계자는 "앞으로도 다양한 채용전형을 통해 우수한 젊은 인재들에게 입행 기회를 제공할 예정이니 실력과 열정을 갖춘 인재들이 많이 지원해주길 바란다"라고 밝혔다.

기업은행, 2025년 하반기 정규직 수시채용
AD
원본보기 아이콘



오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까워 유통기한 조작한 편의점 "일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

"해변 죽은 물고기 만지거나 밟으면 안돼"…中 6세 아이 큰 일날 뻔

"해도해도 너무해" 가슴만 훼손된 동상…화단 설치가 해법?

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기