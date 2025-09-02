보고, 만들고, 즐기는 한글...광주 박물관박람회서 한글 체험터 운영

국립한글박물관, 한글 체험터 운영

광주 2025 박물관 박람회 참여

다양한 한글 체험거리 제공

국립한글박물관은 오는 4~7일 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 '2025 박물관·미술관 박람회(KOREA MUSEUM EXPO 2025)'에 참가해 한글의 가치와 매력을 직접 체험할 수 있는 국립한글박물관 체험터 '한글, 세상의 빛'을 운영한다고 2일 밝혔다.

한글 체험터 공간 시안. 국립한글박물관 AD 원본보기 아이콘

박물관은 이번 박람회에서 한글의 원리와 아름다움을 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 총 다섯 가지 체험활동을 운영한다. ▲한글 색칠과 스티커 붙이기 코너인 '알아봐요! 한글' ▲초성참과 꾸밈참을 활용해 나만의 열쇠고리를 제작하는 '한글공방' ▲한글 상식 퀴즈를 푸는 '도전! 한글 돌림판' 등이 마련됐다.

체험활동뿐만 아니라 패션·잡화·생활용품·액세서리 등 창의적인 한글문화상품 전시와 더불어 박물관이 제작한 한글 관련 영상도 상영한다. 이번 체험 행사는 어린이부터 성인까지 누구나 참여할 수 있도록 구성돼, 가족 단위 관람객은 물론 박물관·미술관 전문가, 교육 관계자에게도 뜻깊은 경험을 안겨줄 것으로 기대된다.

강정원 관장은 "한글은 세계가 주목하는 K-컬쳐의 원동력"이라며 "이번 박람회를 통해 한글의 소중함과 그 가치를 새롭게 인식하고, 광주 시민들이 함께 즐기는 축제의 장이 되길 바란다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>