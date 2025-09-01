본문 바로가기
GKL, 대한민국 ESG대상 사회부문 고용노동부 장관상

김흥순기자

입력2025.09.01 16:56

일자리 창출·공정거래·지역관광 사업 등 추진
주요 평가 항목서 '우수'

외국인 전용 카지노 '세븐럭'을 운영하는 그랜드코리아레저( GKL )는 한국서비스산업진흥원이 주최하는 '2025 대한민국 ESG(환경·사회·지배구조) 대상'에서 사회 부문 고용노동부 장관상을 수상했다고 1일 밝혔다.


그랜드코리아레저(GKL) 사옥. GKL 제공

그랜드코리아레저(GKL) 사옥. GKL 제공

올해로 20회째를 맞은 대한민국 ESG 대상은 관련 부문 경영 성과를 올린 기업과 기관 및 단체를 포상하는 행사다. GKL이 수상한 사회 부문의 평가 항목은 ▲목표 ▲노동 ▲다양성 및 양성평등 ▲동반성장 ▲지역사회 ▲정보보호 ▲사회 법·규제 위반 등 7개다. GKL은 전체 항목에서 우수한 성적을 받았다.

특히 관광 일자리페스타와 시니어 대상 사회서비스형 일자리 도입 등을 통해 일자리 창출에 노력한 점과 상생·공정 거래 질서 확립, 지역관광 활성화 지원사업 추진 등이 높은 점수를 받았다.


윤두현 GKL 사장은 "앞으로도 체계적인 ESG 경영활동을 통해 지역과 중소기업의 상생발전을 지원하는 공기업의 사회적 역할을 충실히 이행하겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
