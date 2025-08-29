본문 바로가기
코로나19 입원환자 8주째 증가…"1~2주 더 유행할 듯"

조인경기자

입력2025.08.29 11:18

질병청, 65세 이상이 전체 환자의 60% 차지

코로나19 입원환자가 8주 연속 증가하면서 아직까지 확산세가 지속되고 있는 것으로 나타났다.


코로나19 입원환자 8주째 증가…"1~2주 더 유행할 듯"
29일 질병관리청에 따르면 병원급 의료기관 221곳의 급성 호흡기감염증 표본감시 결과 올해 34주차(8월17~23일) 코로나19 입원환자는 367명으로, 26주차(6월22~28일) 이후 8주 연속 증가했다.

앞서 코로나19 입원환자는 26주차 63명, 27주차 101명, 28주차 103명, 29주차 123명, 30주차 139명, 31주차 220명, 32주차 272명, 33주차 302명 등으로 증가해 왔다.


34주차 기준 누적 입원환자(4467명) 가운데는 65세 이상(2689명)이 60.2%로 가장 많고, 이어 50~64세가 18.2%(813명), 19~49세 10.3%(461명)의 순이었다.


코로나19 바이러스 검출률은 최근 3주 사이 32% 안팎으로 유지되는 가운데 하수처리장의 바이러스 농도는 26주차부터 계속 늘고 있다.

질병청은 최근 코로나19 확산세와 예년 여름철 코로나19 유행이 8월에 정점을 보인 점을 고려할 때 향후 1~2주간 유행이 계속될 것으로 전망했다.


임승관 질병청장은 "여름철 코로나19 확산세가 아직 계속되고 있다"며 "코로나19 감염 시 중증으로 진행될 위험이 큰 어르신이나 면역 저하자 등 고위험군은 사람이 많이 모이는 행사에 참여를 자제하고 실내에서는 마스크를 착용해야 한다"고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
