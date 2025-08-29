무협, 포스코인터내셔널 협업으로 미래 무역인재 양성

'무역마스터' 과정 내 마케팅 프로젝트 협업

대기업 마케팅 노하우 체험

실무능력 함양…기업-구직자 미스매칭 해소

9월 오사카 수출상담회 참여 기회도

한국무역협회는 지난 28일 서울시 강남구 삼성동 무역아카데미에서 '제47기 무역마스터 수료식 및 마케팅 프로젝트 발표대회'를 열었다고 29일 밝혔다.

한국무역협회는 28일 삼성동 무역아카데미에서 포스코인터내셔널과 협업해 '제47기 무역마스터 마케팅 프로젝트 발표대회'를 개최했다. 사진=무협 제공 AD 원본보기 아이콘

무협 부설 무역아카데미는 1995년부터 청년 무역인력 양성과정인 '무역마스터 과정'을 운영하며 지난 30년간 약 3900여명의 무역 인재를 양성해 왔다. 이번 47기 무역마스터 과정에선 포스코인터내셔널과 협업해 '마케팅 프로젝트 발표대회'를 도입했다. 이번 협업은 차세대 무역인을 꿈꾸는 무역마스터 과정 교육생들이 실무적 경험을 축적하고 기업-구직자 간 미스매칭을 해소하는 연수 과정으로 발전시키기 위해 기획됐다.

교육생들은 두 달간 포스코인터내셔널이 수출 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하는 '대중소 동반수출 사업'에 참여해 실전 마케팅 업무를 체험했다. 대중소 동반수출 사업은 무협과 산업통상자원부가 운영하고 있는 전문무역상사의 세부 사업이다. 대기업 전문무역상사의 해외 유통 및 수출 네트워크를 활용해 국내 중소기업의 해외 현지 진출을 지원한다. 특히 대상 중소기업의 제품 분석뿐만 아니라 유망 시장조사, 잠재 바이어 발굴, 수출 제안서 작성 등 해외 진출을 위한 마케팅 전략을 세웠고 포스코인터내셔널은 해당 프로젝트에 대한 기획부터 평가까지 전 과정을 이끌었다.

수료식과 함께 개최된 마케팅 프로젝트 발표대회를 통해 선정된 우수 프로젝트 교육생들에게는 오는 9월 포스코인터내셔널이 주관하는 오사카 수출상담회에 참가해 해외 바이어와 직접 대면하고 거래를 제안하는 경험을 쌓을 기회도 주어진다.

정희철 무협 무역아카데미 사무총장은 "교육생들은 높은 전문성을 갖춘 대기업의 업무 노하우를 체험함으로써 탄탄한 이론적 토대 위에 실무경험을 축적할 수 있었다"고 평가하며 "향후에도 기업과의 협업을 통해 일자리 미스매칭 해소에 기여해 나가겠다"고 강조했다.

한편 무협은 오는 10월 개강하는 제48기 무역마스터 교육생을 모집하고 있으며 자세한 내용은 무역아카데미 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



