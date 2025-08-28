안산시, '안산 12경' 모바일 스탬프 투어 운영

경기도 안산시는 지역 대표 명소인 '안산 12'경 홍보와 시민 체험 확대를 위해 9~10월 두 달간 '모바일 스탬프 투어'를 진행한다.

앞서 시는 최근 대부도의 해안 절경과 시내의 문화·생태 명소를 아우르는 안산의 대표 관광지를 '안산 12경'으로 확대 선정해 재정비했다.

안산 12경은 대부도 7곳과 안산시내 5곳으로 구성돼 있다. 구체적으로는 ▲시화화조력발전소 ▲대부해솔길 ▲구봉도 낙조 ▲탄도 바닷길 ▲풍도 ▲동주염전 ▲바다향기수목원 ▲안산갈대습지 ▲다문화거리 ▲김홍도길 ▲수암봉과 안산읍성 ▲호수공원과 무궁화동산 등이다.

스탬프 투어에 참여하려면 앱스토어 또는 플래이스토어에서 '스탬프투어'를 내려받은 후 '안산 12경 스탬프투어'를 검색해 클릭하면 된다. 관광지를 방문하면 GPS를 통해 자동으로 투어가 인증돼 스탬프를 획득하게 되며, 투어 완료 후에는 관내 음식점·카페 인증 후기 이벤트에도 참여할 수 있다.

시는 참가자를 대상으로 ▲5개소 방문 시 모바일 기프티콘 5000원권 ▲10개소 방문 시 안산지역화폐 다온상품권 충전 1만5000원권 ▲관내 식당, 카페 이용 후기 모바일 기프티콘 5000원권 등을 선착순으로 제공한다.





