메르세데스-벤츠, 'E-클래스' 신규 트림 2종 출시

메르세데스-벤츠 코리아는 비즈니스 세단 'E-클래스'의 신규 트림 2종을 출시한다고 28일 밝혔다.

메르세데스-벤츠 E-클래스 AMG 라인. 메르세데스-벤츠 코리아

추가되는 트림은 'E 450 4매틱(MATIC) AMG 라인'과 'E 200 AMG 라인'으로, 기존 7개 라인업은 9개로 늘어나게 됐다.

'E 450 4MATIC AMG 라인'은 E-클래스 AMG라인 중 최상위 모델로 나이트 패키지 및 블랙 휠 요소를 적용해, 스포티한 감성과 고급스러운 분위기를 동시에 제공한다. 중앙 디스플레이와 동승자석 디스플레이가 이어진 MBUX 슈퍼스크린, 운전 조건과 속도 및 하중에 따라 서스펜션을 자동으로 조절해줘 어떠한 노면과 도로 상황에서도 최적의 승차감을 제공하는 에어매틱 서스펜션이 탑재됐다.

또 후륜 조향각이 최대 4.5°에 이르러 회전 반경을 감소시켜 운전자가 민첩하게 차체를 조작할 수 있도록 돕는 리어 액슬 스티어링, 힘을 들이지 않고도 차량 도어를 닫을 수 있는 파워 클로징, 차원이 다른 사운드 경험을 제공하는 부메스터® 4D 서라운드 시스템 등 고급 옵션 사양이 대거 적용됐다.

'E 200 AMG 라인'은 앞 유리에 주행에 필요한 정보가 투사되는 헤드업 디스플레이(HUD), 고급스러운 이미지를 강조하는 브라운 시트, 나파 가죽으로 감싼 다기능 스포츠 스티어링 휠 등이 기본으로 제공된다.

두 모델은 외관에 AMG 프론트 및 리어 에이프런, AMG 전용 휠 등 AMG 라인 디자인 요소를 적용했으며, 여유로운 실내공간과 동급 최고의 정숙성, 최신 주행 보조시스템, 풍성한 인포테인먼트 시스템 등 기존 E-클래스에 적용된 특징과 장점은 그대로 유지했다.

가격은 'E 450 4MATIC AMG 라인'이 1억1460만원, 'E 200 AMG 라인'이 8000만원(부가세 포함 및 개소세 인하분 반영)이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



