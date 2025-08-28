본문 바로가기
근화학원·다산베아채CC, 목포중앙고에 4,700만원 기탁

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.28 11:53

전남 목포중앙고등학교는 최근 학교법인 근화학원과 다산베아채컨트리클럽㈜으로부터 학교 사랑 기부금 4,700만원을 전달받았다고 28일 밝혔다. 이번 기부는 학생 복지와 자치활동 지원을 위해 마련됐다.

목포중앙고등학교는 지난 22일 다산베아채컨트리클럽㈜으로부터 학교사랑 기부금 4,700만원을 전달받았다. 임언택 교장과 근화학원·지역 기업 관계자들이 기탁식에서 기념촬영을 하고 있다. 목포중앙고 제공

목포중앙고등학교는 지난 22일 다산베아채컨트리클럽㈜으로부터 학교사랑 기부금 4,700만원을 전달받았다. 임언택 교장과 근화학원·지역 기업 관계자들이 기탁식에서 기념촬영을 하고 있다. 목포중앙고 제공

이날 근화학원 이애자 이사장과 김유림 총괄사장, 장보성 대표이사 등은 고 김호남 회장의 '인재는 교육을 통해 완성된다'는 뜻을 이어 목포중앙고가 지역 명문 특성화고로 성장하길 바란다고 전했다. 기탁금은 장학금, 진로 탐색 프로그램, 전공 심화 학습, 교육환경 개선 등에 사용된다.


임언택 교장은 "학생들이 꿈을 포기하지 않고 나아갈 수 있도록 교육경비에 적극 활용하겠다"며 감사를 전했다. 임 교장은 이날 정년퇴임을 맞아 이번 기부가 더욱 뜻깊다고 밝혔다.

한편, 근화학원과 다산베아채컨트리클럽은 우남문화장학재단과 함께 학생 복지와 자율 역량 강화를 위한 지원을 이어오고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

