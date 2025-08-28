고대안암-한미약품, 의료 빅데이터 기술협력 MOU 체결

인재양성·공동연구·국책·민간사업 연계

고려대안암병원과 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 36,764 전일가 300,000 2025.08.28 12:04 기준 관련기사 한미그룹 '사랑의 헌혈' 캠페인…45년간 1만명 이상 참여한미그룹 '주식 기반 성과 보상제' 도입한미사이언스 2분기 영업이익 346억원…전년比 30.7%↑ 전 종목 시세 보기 close 은 27일 '의료 빅데이터 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다. 이를 통해 양 기관은 의료 데이터 분석 인재 양성, 공동연구 추진, 국책·민간 연구사업 연계를 골자로 한 상호 협력체제를 마련하기로 했다.

이번 협약에 따라 두 기관은 ▲의료 데이터 분석 인적 자원 확보를 위한 연구 인프라 교류와 인력양성 프로젝트를 공동 추진하고 ▲양측이 보유한 데이터 분석 역량과 연구 네트워크를 결합해 공동연구를 수행하며 ▲대형 국책·민간 연구과제의 기획·신청·수행을 체계적으로 지원할 전망이다.

김태훈 고려대안암병원 연구부원장은 "빅데이터와 인공지능을 기반으로 한 연구는 미래 의료 혁신을 이끌어갈 중요한 분야"라며 "표준화된 의료데이터 인프라와 임상현장의 문제의식을 바탕으로 실제 임상 가치가 높은 데이터 기반 연구를 꾸준히 확장해 왔다"고 설명했다. 이어 그는 "우수한 연구 인프라를 갖춘 한미약품과의 협약으로 양 기관이 더 나은 치료법을 개발하고 환자들의 건강을 개선하는 데 기여할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

박명희 한미약품 전무이사는 "한미약품은 혁신 신약 R&D 과정 전반에 데이터 기반 의사결정을 강화하고 있다"고 했다. 그러면서 "연구 협력을 통해서 학술 발전에 기여하는 것 또한 제약회사의 역할 중 하나"라며 "고려대안암병원의 의료 빅데이터 역량과 표준화된 연구 환경을 접목해, 공동연구와 인재양성, 대형 과제 발굴까지 이어지는 장기 협력 모델을 구현할 수 있을 것"이라고 기대를 표했다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 병원 임상데이터와 제약사의 연구개발 인프라를 접목해 신약개발과 정밀의료 고도화에 기여하는 한편, 전문 인력 양성과 연구 생태계 확장에 협력을 지속할 전망이다.





