[내일 날씨] 광주·전남 구름 많고 낮 최고 33도

새벽~아침 안개…가시거리 1km 미만

28일 광주·전남은 아침 안개와 함께 낮 기온이 30~33도까지 오르며 더위가 이어질 것으로 예보됐다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

28일 광주·전남은 구름이 많은 날씨 속에 아침에는 안개가 끼고 낮에는 30도 안팎의 더위가 이어질 것으로 보인다.

광주지방기상청에 따르면 광주지방기상청에 따르면 일본 남쪽 해상에 위치한 북태평양고기압의 가장자리에 들겠다. 아침 최저기온은 22~25도, 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다.

이날 새벽부터 아침 사이 광주와 전남에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 일겠고, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "온열질환에 걸리기 쉬우니 수시로 수분 섭취, 장시간 농작업·나 홀로 작업 자제해달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



