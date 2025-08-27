본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

[내일 날씨] 광주·전남 구름 많고 낮 최고 33도

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.27 17:07

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새벽~아침 안개…가시거리 1km 미만

28일 광주·전남은 아침 안개와 함께 낮 기온이 30~33도까지 오르며 더위가 이어질 것으로 예보됐다. 연합뉴스

28일 광주·전남은 아침 안개와 함께 낮 기온이 30~33도까지 오르며 더위가 이어질 것으로 예보됐다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

28일 광주·전남은 구름이 많은 날씨 속에 아침에는 안개가 끼고 낮에는 30도 안팎의 더위가 이어질 것으로 보인다.


광주지방기상청에 따르면 광주지방기상청에 따르면 일본 남쪽 해상에 위치한 북태평양고기압의 가장자리에 들겠다. 아침 최저기온은 22~25도, 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다.

이날 새벽부터 아침 사이 광주와 전남에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 일겠고, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "온열질환에 걸리기 쉬우니 수시로 수분 섭취, 장시간 농작업·나 홀로 작업 자제해달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기