포천시, '한탄강서 즐기는 국가유산' 캠핑·카약 프로그램 참가자 모집

자연유산 캠핑 프로그램 ‘한탄강 힐링 스테이’

기후변화 대응 프로그램 '한탄강 카약 에코 투어'

포천시(시장 백영현)는 오는 10월까지 한탄강 유네스코 세계지질공원 일대에서 '포천 한탄강 생생 국가유산 사업' 프로그램을 운영한다.

포천시 한탄강에서 즐기는 생생 국가유산, 캠핑과 카약 프로그램 참가자 모집. 포천시 제공

'한탄강 물길따라 지질유산 투어링' 프로그램은 '한탄강 지오투어링', '한탄강 힐링 스테이', '한탄강 카약 에코 투어' 등으로 구성되어 있다. 9월에 진행하는 한탄강 힐링 스테이와 한탄강 카약 에코 투어는 지역 주민과 함께하는 지역 친화 자연유산 향유 프로그램으로 마련했다.

한탄강 힐링 스테이는 한탄강 자연유산에서 즐기는 1박 2일 캠핑 프로그램으로, 오는 9월 13일~14일, 9월 27일~28일 두 차례 운영한다.

주요 프로그램은 교동작동대마을 떡 만들기 체험, 포천 무형유산 풀피리 공연 및 체험, 포천 맛집 바로 요리 세트(밀키트)를 활용한 지역 음식 체험, 비둘기낭폭포·화적연 탐방 활동, 자연 속 필라테스 체험 등으로 구성됐다. 참가비는 1가족당 8만 원이다.

한탄강 카약 에코 투어는 명승지인 화적연 일대에서 진행하며, 카약을 타고 쓰담 달리기(플로깅) 활동으로 한탄강의 가치와 보존의 중요성을 체험하는 프로그램이다. 참가자들은 쓰담 달리기 이후 버려진 나무 조각을 활용해 나무 열쇠고리도 만든다.

'한탄강 카약 에코 투어' 프로그램은 가족 단위 참가자를 대상으로 하며, 참가비는 1인당 1만5000원이다. 운영일은 9월 14일, 9월 28일 오전·오후 각 2회, 총 4회이다.

포천 한탄강 생생 국가유산 사업의 모든 프로그램은 사전 예약제로 운영하며, 네이버 예약 시스템으로 신청 가능하다. 참여를 원하는 시민은 '한탄강 지질공원 센터'를 검색해 예약창에서 신청하면 된다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



