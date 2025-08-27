본문 바로가기
금융투자협회 '기업신용분석실무' 과정 개설

박형수기자

입력2025.08.27 09:50

금융투자협회 금융투자교육원은 기업 신용 분석 관련 분야 종사자를 위한 '기업신용분석실무' 집합 과정 교육 수강생을 다음달 16일까지 모집한다고 27일 밝혔다. 개강일은 오는 10월13일이다.


금융투자회사 내 신용 분석, 채권 운용 등 관련 실무자를 대상으로 기업 신용 분석에 필요한 기본 이론부터 실무 적용까지 관련 지식을 습득할 수 있도록 실무 중심의 교과 내용으로 구성됐다.

재무제표에 대한 이해를 바탕으로 현금 흐름, 재무 비율 등을 분석하고 다양한 신용 분석 관련 사례를 활용해 봄으로써 현업에서의 실무 역량을 향상할 것으로 기대된다.


교육 기간은 10월13일부터 11월3일까지 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금) 야간 교육으로 진행된다. 수강 신청 및 자세한 사항은 금융투자교육원에서 확인할 수 있다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

