본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

상명대, 2026학년도 수시모집 1961명 선발

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.27 09:40

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


조기취업형 계약학과 신설·수능 최저 기준 폐지 등 큰 변화

상명대학교 전경

상명대학교 전경

AD
원본보기 아이콘

상명대학교가 최고의 교육역량과 정부 재정지원사업 성과를 바탕으로 2026학년도 수시모집에서 총 1961명(서울 950명, 천안 1011명)을 선발한다.


특히 서울캠퍼스의 고교추천전형 수능 최저 기준 폐지와 천안캠퍼스의 조기취업형 계약학과 전형 신설이 올해 가장 큰 변화로 주목된다.

4일 상명대학교에 따르면 상명대는 첨단분야 혁신융합대학사업(약 132억 원), SW중심대학사업(약 104억 원), 대학혁신지원사업(약 199억 원), 대학일자리플러스센터사업(약 43억 원) 등 대규모 정부 재정지원사업을 수주하며 경쟁력을 입증했다.


특히 대학일자리플러스센터 운영 성과평가에서 지난 2022년부터 2024년까지 3년 연속 최고등급을 달성하고, 2024년에는 고용노동부 장관상을 수상하는 등 청년 진로와 취업 지원에서도 두각을 나타냈다.


천안캠퍼스는 충남도의 지원을 받아 스마트IT융합공학과(30명)와 바이오푸드테크학과(25명)를 정원 외 조기취업형 계약학과 전형으로 신설한다.

이 과정은 3년 6학기 120학점을 이수하면 학사학위를 취득할 수 있으며, 2학년부터는 기업 현장에서 실무 중심 교육을 받는다. 졸업 후 충남 지역 기업에 2년간 재직할 경우 정착지원금 1200만 원이 지급된다.


상명대는 학생이 직접 융복합 전공을 설계할 수 있는 자기설계융합전공, 프로젝트 학점을 인정하는 자기설계학기제 등 초유연 학사제도를 운영한다.


자유전공 확대, 전과 규제 완화, 첨단 분야 전공 개설 등을 통해 학생 선택권을 강화하고 산업 수요에도 기민하게 대응하고 있다.


서울캠퍼스는 지능·데이터융합학부 내 핀테크, 빅데이터융합, 스마트생산, 휴먼지능정보공학 전공을 운영하며, 천안캠퍼스는 AR·VR미디어디자인, AI미디어콘텐츠, AI모빌리티, 그린스마트시티 등 첨단 학과를 통해 창의융합형 인재 양성에 집중한다.


상명대수시모집 원서접수는 오는 8일부터 12일 오후 6시까지 진행된다. 전형별 모집단위와 지원자격, 전형방법 등 세부 내용은 반드시 모집요강과 입학홈페이지를 확인해야 한다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기