용인시, 보라산 백제고분군 발굴현장 시민에 공개

정두환기자

입력2025.08.27 08:37

백제 한성기 석곽묘서 항아리·도끼 등 유물 출토

경기도 용인시는 한국문화유산연구원과 공동으로 '용인 보라산 백제고분군' 긴급발굴조사 현장을 28일 시민들에게 공개한다.

용인 보라산에서 발굴된 백제고분군 1호 석곽묘. 항아리, 도끼, 손칼 등의 유물이 출토됐다. 용인시 제공

보라산 백제고분군은 백제 전기 한성기에 조성된 무덤으로, 2021년 이 지역의 단독주택 건립 공사 과정 중 발견됐다.


시와 연구원은 정밀 지표조사를 진행해 총 32기의 고분을 확인했으며, 이 중 2기가 훼손 위기에 놓임에 따라 지난달부터 긴급 발굴조사에 착수했다.

긴급발굴조사에서는 백제 한성기 석곽묘 3기가 확인됐다. 1호 석곽묘(길이 269㎝, 폭 68㎝)에서는 항아리, 도끼, 손칼 각 1점이 출토됐으며, 2호 석곽묘(길이 228㎝, 폭 58㎝)에서는 가락바퀴, 구슬, 금동 귀걸이가 확인됐다. 3호 석곽묘(길이 252㎝, 폭 68㎝) 내부에서도 구슬이 출토됐다.


시는 출토 유물의 성격으로 보아 이번 고분군이 4세기 이후 조성된 것으로 추정하고 있다.


발굴현장 설명회는 28일 오전 10시 기흥구 보라동 산62-2에서 개최된다. 시는 발굴조사 성과와 함께 출토 유물을 공개할 예정이다.

이상일 용인시장은 "이번 발굴 성과는 용인지역 대규모 분묘 유적 연구의 중요한 자료"라며 "백제 한성기 용인의 역사상을 규명하는 데에도 도움이 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
