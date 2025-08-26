박형덕 동두천시장 "국가·지방의 실질 지원 절실" 피력

박형덕 시장, 국회 미군 공여구역 토론회 참석

경기도지사 재정투입·인프라 확충 "적극 환영"

박형덕 동두천시장은 지난 25일 국회에서 열린 '경기도 미군 반환공여구역 개발 활성화 방안 국회 토론회'에 참석해 동두천시 공여구역 문제 해결을 위한 국가 차원의 실질적인 지원 필요성을 강력히 피력했다.

박형덕 동두천시장이 지난 25일 국회에서 열린'경기도 미군 반환공여구역 개발 활성화 방안 국회 토론회'에 참석해 동두천시 공여구역 문제 해결을 위한 국가 차원의 실질적인 지원 필요성을 피력하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

박 시장은 동두천이 지난 70여년간 전국에서 가장 넓은 시 면적의 42%를 미군 공여구역으로 제공해 왔으며, LPP 및 한미안보협의회 등에 따라 진작에 반환되어야 할 캠프 케이시와 캠프 호비는 현재까지도 7000명의 미군과 3000명의 근로자가 머물고 있음을 언급하며 이로 인한 경제적 피해가 연간 5278억원, 누계 26조원에 달한다고 지적했다.

또한 시 면적의 5%만을 공여구역으로 제공하면서도 평택특별법을 통해 18조원의 경제적 지원을 받은 평택과의 차별을 언급하며 "동두천과 의정부처럼 장기간에 걸쳐 기지 반환이 이루어지고 있지 않은 지자체에 대해서도 특별법을 통해 정부의 지원이 필요하다"라고 역설했다.

이날 토론회에서 김동연 경기도지사는 공여구역 주변 지역의 활성화를 위해 ▲특별기금 등 재정투입(개발기금 조성) ▲교통 인프라 확충(GTX-C 노선 동두천 연장사업 착공 등) ▲각종 규제 완화 ▲법·제도 개선(장기미반환 공여구역에 대한 특별보상 등) 등의 필요성을 언급하며, 도 차원의 적극적 역할을 약속했다.

동두천시 관계자는 "경기도지사의 입장 표명은 동두천시에 매우 고무적인 신호"라며 "공여구역 개발과 지역경제 회복을 위한 중대한 전환점이 될 수 있다"고 말했다. 이어 "도 차원의 적극적인 행보를 환영한다"고 밝혔다.

동두천시는 반환 공여구역의 실질적 활용 방안을 모색하는 한편, 미반환 공여구역의 반환 및 보상 문제 해결을 위해 중앙정부·경기도·국회 등과 긴밀히 협의하고 있다. 시는 앞으로도 공여구역 개발과 관련해 중앙정부 및 경기도와의 협력을 강화하고, 지역 주민과의 소통을 통해 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>