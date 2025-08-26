본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

한경협, '해외 기업인 전용 입국심사대' 대상자 모집

김형민기자

입력2025.08.26 16:41

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정부, 인천공항서 우대 입국심사 시범 운영
추천 외국 기업인, 신속한 입국 지원 받아

한국경제인협회는 '외국 국적 기업인 전용 입국심사대' 추천 대상자를 모집한다고 26일 밝혔다.


인천국제공항 제1터미널 제2활주로 연합뉴스

인천국제공항 제1터미널 제2활주로 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정부는 오는 31일부터 오는 12월까지 인천국제공항에서 우대 입국심사대를 시범 시행할 예정이다. 이번 모집은 이에 따른 조치다.

한경협 등 국내 6개 경제단체가 추천하는 외국 기업인은 별도의 입국심사대를 통해 신속한 입국을 지원받을 수 있다.


한경협 관계자는 "전용 심사대 운영으로 외국 기업인 입국 시 불편이 완화되고 국내외 기업 간 교류 활성화와 외국인 투자 유치에 도움이 될 것"이라며 "회원사 등을 대상으로 이번 사업을 적극적으로 홍보하고 적합한 외국 기업인들을 신청받아 대상자를 추천할 계획"이라고 말했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기