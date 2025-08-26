포스텍에 700억 들여 '중소기업 연구타운' 조성…5300평 규모 기업 70곳 입주

경북도는 26일 '포항시 중소기업 연구타운 조성사업'이 중소벤처기업부 적정성 심의를 통과해 최종 선정되면서 지역 주력산업 분야의 성장과 청년인재 육성을 위한 생태계 구축에 본격적으로 나선다.

이번 사업은 지역 주력산업을 기반으로 중소기업 연구소를 집적화하고, 산학연이 협력할 연구 중심 도심형 클러스터를 조성해 중소기업의 기술 경쟁력을 높이고 연구개발(R&D) 성과 창출을 촉진한다.

경북도는 사업을 통해 포항을 중심으로 이차전지, 바이오, 반도체, 수소 등 경북의 전략산업에 특화된 기술개발 거점을 조성하고, 청년 인재 정착과 창업을 유도하는 지역 혁신 생태계를 본격적으로 구축한다.

포항시 남구 지곡동 일원(포스텍 내)에 조성될 예정인 중소기업 연구타운은 지하 1층에서 지상 6층, 총면적 약 1만 7450㎡(5300평)에 달하며, 총사업비는 700억원 규모로 오는 2026년부터 설계공정에 착수할 예정이다.

이번에 조성되는 연구 타운은 공공 임대형 지식산업센터의 기능을 기반으로 하면서도, 최첨단 인프라를 활용한 공용장비센터와 지역 대학 및 대기업과의 산학협력 공간을 함께 갖춘 신개념 복합 연구시설로 추진된다.

연구타운 1층 공간은 지역 주민과 함께하는 개방형 상생 공간으로 구성하고, 2층과 3층에는 70개 기업이 입주할 수 있는 공공임대형 지식산업센터가 조성된다.

또 4층은 스케일업 단계의 기업이 시제품을 빠르게 양산하도록 최첨단 장비를 갖춘 공용장비센터로 조성되고, 5층과 6층에는 지역기업, 대학, 앵커기업이 공동 연구를 수행할 수 있는 산학협력 오픈랩(Open Lab)이 들어선다.

특히, 오픈랩에서는 이차전지, 바이오, 반도체, 수소 등 경북도의 핵심 전략산업을 중심으로 기술을 공유하고 융합하는 연구개발이 진행되며, 이를 통해 중소기업의 기술사업화와 조기 성과 창출이 기대된다.

경북도는 이번 연구타운 조성이 포항테크노파크, 체인지업그라운드, 세포막단백질연구소 등 도내 15개 창업지원기관 및 280여개 기업과의 연계를 통해, 중소기업의 기술 스케일업과 창업생태계 활성화에 이바지할 것으로 보고 있다.

또한 지역 대표 대학인 포스텍과의 협업을 통해 우수 연구 인프라를 활용하고, 청년 인재의 취·창업을 촉진함으로써 지역 내 고급 인력의 유출을 방지하고 자립형 혁신 생태계 기반을 마련한다는 방침이다.

이철우 경북도지사는 "중소기업 연구타운 조성은 단순한 공간 조성이 아니라, 경북의 산업구조를 기술 중심으로 전환하는 전환점이 될 것"이라며, "경북도는 포항시와 대학, 기업이 협력할 수 있는 플랫폼을 지속적으로 확대해 포항을 넘어 경북 전역을 아우르는 글로벌 R&D 허브로 도약하겠다"고 밝혔다.





