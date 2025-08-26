본문 바로가기
아우디 코리아, 동대문 서비스센터 신규 개점

오현길기자

입력2025.08.26 13:54

서울 동부권 고객에 프리미엄 정비 서비스

아우디 코리아는 공식 딜러사 고진모터스가 '아우디 동대문 서비스센터'를 신설했다고 26일 밝혔다.


동대문 서비스센터는 총 연면적 2874㎡ 규모에 8개 워크베이를 갖추고 있다. 고급스러운 고객 라운지와 최신 장비, 숙련된 인증 정비 인력을 갖춰 신속하고 정확한 서비스를 지원한다.

강남·서초·송파뿐 아니라 강동·구리·성남 등 인접 지역에서도 20분 내 접근이 가능해 이용 편의성을 높였다. 온라인 예약 시스템을 통해 대기 시간을 최소화하고, 차량 정비 이력을 통합 관리해 언제 어디서든 관련 정보를 확인할 수 있다.


고진모터스는 아우디 트윈컵 월드 챔피언십에서 2013년 종합 우승을 비롯해 최근 2024년 종합 2위를 기록하는 등 우수한 성과를 거둔 정비 인력을 보유하고 있다.


아우디 코리아 관계자는 "전국 주요 거점 지역에 서비스 네트워크를 지속 확장하며, 고객 접점을 강화하고 프리미엄 브랜드 경험을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
