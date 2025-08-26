대학가 '마약 던지기' 차단한다…서울시, 집중 점검

자치구·경찰·대학과 합동해 점검

실외기·계량기함 등 집중 확인

'플레이브'와 온·오프라인 캠페인

대학가를 중심으로 '던지기' 수업의 마약 유통이 확산하는 가운데 서울시가 자치구, 경찰, 대학과 협력해 집중 점검에 나선다.

시는 26일부터 다음 달 30일까지를 마약 집중 점검 기간으로 정했다. 점검에서는 마약을 특정 장소에 미리 숨겨두면 구매자가 찾아가는 방식의 '던지기' 수법을 차단하는 데 중점을 뒀다.

26일 서울 동대문구 한국외국어대학교 인근에서 서울시·자치구·경찰·보건소 합동점검단이 '마약 던지기' 현장 점검을 진행했다. 서울시 제공

검찰청 '마약류 범죄백서'에 따르면 던지기는 2023년부터 언급됐고, 2024년 대학생 연합동아리 마약류 유통 사건을 통해 본격적으로 드러났다. 수도권 대학을 중심으로 300명 규모의 연합동아리를 조직해 마약을 유통·투약한 피의자들이 던지기 방식으로 마약을 매수한 사실이 확인됐다.

첫 집중 점검은 이날 오전 10시 동대문구 한국외대 일대에서 진행됐다. 서울시·한국외대·동대문경찰서·동대문보건소 등 15명의 합동점검반은 에어컨 실외기, 계량기함 등 던지기 수법이 의심되는 시설을 집중적으로 살폈다. 시는 홍익대, 중앙대, 건국대 일대 등으로 점검을 확대할 계획이다.

점검은 은닉이 자주 이뤄지는 시설물을 중심으로 진행된다. 던지기 마약류가 발견될 경우 점검에 동행한 경찰서가 직접 수거해 수사를 진행할 예정이다.

아울러 시는 청년층 공감대를 확산하기 위한 온·오프라인 캠페인도 병행한다. 버츄얼 아이돌 그룹 '플레이브'와 협력해 제작한 마약 예방 캠페인 영상을 도심 전광판에 송출하고, 이를 활용한 오프라인 캠페인을 전개한다. 온라인에서는 9월까지 참여형 챌린지를 이어가 시민이 직접 캠페인에 참여하도록 유도한다.

강진용 서울시 보건의료정책과장은 "이번 점검을 통해 대학생들을 대상으로 마약 은닉 수법의 위험성을 알리고 경각심을 높이는 예방 효과도 거두고자 한다"며 "오프라인 유통을 뿌리부터 억제하고, 동시에 온라인 불법 광고에 대해서도 철저한 차단 대책을 병행하겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



