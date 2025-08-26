토스인사이트, 첫 보고서 발간…"스테이블코인, 단순 가상자산 아닌 혁신과제"

스테이블코인 3부작 중 1부

가치사슬·사례·해외규제 정리

당국·기관·연구자 참고자료

토스는 자사 금융경영연구소 토스인사이트가 첫 보고서 '스테이블코인: 새로운 금융 인프라의 부상'을 발간했다고 26일 밝혔다.

3부작 중 1부인 이 보고서는 총론을 다뤘다. 금융·산업·정책 관점을 아우르는 분석을 했다.

스테이블코인을 단순한 가상자산이 아닌 금융정책과 민간 혁신이 교차하는 새로운 과제로 바라봤다.

사실관계를 정리하고 좌표계를 세우는 작업이 필요하다는 문제 의식에서 출발했다.

이를 위해 화폐이론·금융경제학·산업조직론의 관점을 교차 적용해 스테이블코인의 구조와 작동 원리를 짚었다.

스테이블코인의 정의와 주요 특징을 정리했다. 시장 현황과 확장 배경을 게재했다. 스테이블코인의 세 가지 가치사슬인 인프라 산업, 발행·유통 산업, 응용 솔루션 산업을 분석했다.

글로벌 발행사와 금융기업의 실제 사례, 규제 동향을 조명했다.

토스인사이트는 보고서를 통해 스테이블코인의 기회와 과제를 짚었다. 정책 당국과 금융기관, 연구 현장에서 참고할 수 있는 분석과 통찰을 제시했다.

홍기훈 토스인사이트 연구소장은 "스테이블코인은 기존 금융 체계와 디지털 경제를 연결하는 중요한 고리로 주목받는다"며 "보고서가 스테이블코인에 대한 건설적 논의, 정책 설계 과정에서 기초 자료로 활용되길 바란다"고 말했다.

토스인사이트는 핀테크 업권을 중심으로 금융 관련 정책을 분석하고 트렌드를 연구하는 기관이다. 금융산업 전반에 의미 있는 메시지를 전하고, 금융기관으로서 토스의 사회적 기여도를 높이기 위해 설립했다.

토스인사이트는 이번 보고서를 시작으로 스테이블코인의 규제·감독 편과 비즈니스 전략 편을 순서대로 발간할 예정이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



