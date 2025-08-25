본문 바로가기
"특례시 지원 특별법을 제정하라" … 창원특례시, 지위사수 시민 공감 릴레이 캠페인 펼쳐

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.25 17:06

비수도권 특례시 기준 변경
특별법 제정 촉구 본격화

경남 창원특례시는 25일 창원스포츠파크 창원체육관에서 열린 2025 창원시 이·통장연합회 한마음 다짐대회에서 '시민 공감 릴레이 캠페인'의 첫 퍼포먼스를 진행했다.

창원특례시, 지위사수 시민 공감 릴레이 캠페인 개최.

특히 비수도권 특례시 기준 변경과 「특례시 지원 특별법」 조기 제정을 촉구하는 범시민 캠페인을 시작했다.


이날 행사장에 모인 1900여명의 참석자들은 글자모형 피켓과 손피켓을 들고 함께 구호를 제창하며, 특례시 지위 사수와 특별법 제정 촉구에 대한 시민의 결집된 의지를 표출했다.

특히, 사회자의 선창에 맞춰 울려 퍼진 "비수도권 특례시 기준완화!", "특례시 지원 특별법 조기 제정!", "비수도권 유일한 특례시, 반드시 우리가 지킨다!"라는 구호는 행사장의 열기를 더하며 시민들의 단합된 의지를 보여주었다.


창원특례시는 이번 캠페인을 시작으로 9월 바르게살기운동 회원 한마음 다짐대회, 10월 새마을지도자 한마음대회 등 대규모 단체 행사와 함께 55개 읍면동 릴레이 퍼포먼스를 이어가며 시민의 목소리를 하나로 모을 계획이다.


장금용 창원시장 권한대행은 "이번 캠페인은 국토균형발전과 비수도권 대도시 상생을 위한 노력"이라며 "시민과 함께 특례시 지위를 굳건히 지켜내고, 특별법 제정을 앞당기겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
