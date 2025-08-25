본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

달콤 쌉싸름한 커피 진출 희비…코카콜라는 쓴맛 vs 닥터페퍼는 단맛

박은서인턴기자

입력2025.08.25 14:03

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코카콜라 "코스타 투자 기대 못미쳐"
큐리그 닥터페퍼, 유럽 커피 업체 인수 추진

글로벌 커피 시장에 뛰어들었던 코카콜라와 큐리그 닥터페퍼가 상반된 행보를 보인다. 코카콜라는 영국 커피 체인점 '코스타' 매각을 검토 중인 반면 큐리그 닥터페퍼는 유럽 커피 업체 인수를 추진하며 사업 확장에 속도를 내고 있다.

코카콜라 컴퍼니 전경. 코카콜라

코카콜라 컴퍼니 전경. 코카콜라

AD
원본보기 아이콘

연합뉴스는 25일 로이터 통신을 인용해 코카콜라가 잠재적 인수자들과 매각에 대한 초기 협의를 들어간 상태라 보도했다. 보도에 따르면 코카콜라는 사모펀드를 포함한 소수의 후보와 매각 관련 논의를 진행 중이며 업계에서는 이르면 올가을 예비 입찰이 나올 수 있다는 전망이 나온다. 그러나 매각이 최종 확정 단계는 아니다.


코카콜라는 지난 2018년 글로벌 커피 시장에서 스타벅스, 네슬레 등과 경쟁력을 확보하기 위해 50억달러(약 6조9000억원)를 투입해 코스타 커피를 인수했다. 그러나 최근 실적 발표에서 제임스 퀸시 코카콜라 최고경영자(CEO)는 "코스타 투자가 투자 타당성의 관점에서 우리가 원했던 곳에 있지 않다"며 사실상 기대만큼의 성과를 내지 못하고 있다고 밝힌 바 있다.

한편 또 다른 미국 탄산음료 업체 큐리그 닥터페퍼는 오히려 커피 사업 확장에 나서고 있다. 연합뉴스가 같은 날 월스트리트저널(WSJ)을 인용해 보도한 바에 따르면 큐리그 닥터페퍼는 네덜란드 암스테르담에 본사를 둔 유럽 커피 업체 JED 피츠를 약 180억달러(약 25조원)에 인수하는 협상 막바지 단계에 들어섰다. 인수 뒤에는 음료 사업과 커피 사업을 분리하는 방안도 검토 중이다.


큐리그는 커피와 커피추출기, 레모네이드, 과일음료 등을 판매하며 닥터페퍼는 탄산음료를 만든다. WSJ은 커피 업계가 치열한 경쟁으로 사업부가 오래 고전해왔다고 전했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기