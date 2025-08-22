본문 바로가기
배경훈 장관 "제조 등 한국 특화 분야 AX 서둘러야"

노경조기자

입력2025.08.22 15:17

"기업과 AI 시장 생태계 만들어갈 것"

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 22일 "제조, 바이오 등 우리 특화 분야에 인공지능(AI)을 접목해 AI 전환(AX)을 빠르게 해야 한다"고 밝혔다.


배경훈 과학기술정보통신부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 새정부 경제성장전략 관련 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. 2025.8.22 조용준 기자

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 새정부 경제성장전략 관련 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. 2025.8.22 조용준 기자

배 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 '새정부 경제성장전략' 관계부처 합동 설명회에서 "AI 3대 강국을 목표로 하지만, 미국·중국과 격차가 나는 것이 현실"이라며 이같이 말했다.

그는 "과거 중국이 AI와 디지털에 대한 투자를 많이 했기에 지금의 위치에 서 있는 것"이라며 "패권 경쟁에서 우리가 살아남으려면 미국·중국의 근접 상위권 또는 대등한 수준으로 AI 기술을 발전시켜야 한다"고 강조했다.


다만 AI를 모든 분야에서 잘하기보다 한국이 기존에 잘하는 영역에서 생태계를 먼저 만들어간다는 방침이다.


배 장관은 "제조 등에서 AX가 이뤄지면 노하우·데이터가 쌓이고 서비스를 통한 AI 시장 생태계가 만들어질 것"이라며 "정부는 이런 생태계가 빨리 조성되도록 인프라, 데이터, 인재 등에서 마중물 역할을 할 것"이라고 설명했다.

이어 "기업에서 분명히 어떤 성과를 만들어낼 것"이라며 "종합적인 AI 시장 생태계를 같이 만들어가는 것을 최우선순위로 두고 있다"고 덧붙였다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
