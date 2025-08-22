오뚜기, 오즈키친 짜장 3종 출시

정통직화유니·일품옛날·갈릭비프 등 구성



이번에 선보이는 제품은 정통직화유니짜장, 일품옛날짜장, 갈릭비프짜장 등 으로 돼지고기와 쇠고기, 감자 등 푸짐한 원재료와 차별화된 소스가 특징이다.

정통직화유니짜장은 다진 국산 돼지고기와 양파를 넣어 볶아낸 직화향 가득한 짜장소스다. 일품옛날짜장은 국산 감자와 돼지고기, 각종 채소를 볶아내 달콤하고 구수한 옛날식 짜장 맛을 구현했다. 갈릭비프짜장은 고소한 마늘의 풍미와 잘 어울리는 뉴질랜드산 쇠고기 큐브를 더해 깊이 있는 맛이 특징이다.

유니짜장과 옛날짜장은 부드럽고 담백한 맛을 원하는 초등학생 자녀를 둔 주부를 타깃으로, 갈릭비프짜장은 새로운 맛을 좋아하는 2030 1인가구를 타깃으로 개발됐다. 모두 전자레인지 1분 조리로 간편하게 즐길 수 있으며, 떡볶이·짜장면 등 다양한 메뉴로도 활용 가능하다.

해당 제품은 오는 25일부터 공식 자사몰 '오뚜기몰'에서 구매 가능하다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



