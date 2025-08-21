본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

MBC, '중동 문화 희화화' 논란에 드라마 예고편 삭제

이이슬기자

입력2025.08.21 18:57

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'달까지 가자' 측 "신중히 제작하겠다" 사과

드라마 '달까지 가자' 티저 영상. 사진제공=MBC

드라마 '달까지 가자' 티저 영상. 사진제공=MBC

AD
원본보기 아이콘

MBC가 새 금토드라마 '달까지 가자' 티저 영상이 중동 문화를 희화화했다는 논란에 휩싸이자 하루 만에 삭제하고 사과했다.


MBC는 21일 입장문에서 "최근 공개된 티저는 드라마가 제과 회사를 배경으로 한다는 점에 착안해 1980~1990년대 아이스크림 광고를 패러디한 것"이라며 "이 과정에서 타 문화권에 대한 고려가 부족했다"고 밝혔다. 이어 "현재 해당 영상을 모두 삭제했다. 앞으로는 더 세심하고 신중하게 제작해 불편함이 없도록 하겠다"고 덧붙였다.

영상에는 배우 이선빈·라미란·조아람이 아라비아풍 의상을 입고 춤을 추는 장면과 김영대가 합류해 코믹한 분위기를 연출하는 모습이 담겼다. 과거 아이스크림 광고를 패러디한 내용이었지만, 일부 해외 시청자들은 사회관계망서비스(SNS)에서 "중동 문화를 조롱했다", "타 문화권 존중이 부족하다"고 비판했다.


'달까지 가자'는 나윤채 작가의 동명 소설을 원작으로, 월급만으로는 생존이 어려운 세 여성이 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 이야기를 그린다. 다음 달 19일 첫 방송 된다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기