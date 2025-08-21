히가시노 게이고 '가공범' 4주 연속 1위...'류수영의 평생 레시피'도 인기

교보문고, 히가시노 게이고 '가공범' 1위

예스24, '류수영의 평생 레시피' 1위

히가시노 게이고의 소설 '가공범'이 4주간 교보문고 베스트셀러 종합 1위를 차지하며 인기를 이어가고 있다. 성해나의 '혼모노'가 뒤를 이었고, 20~30대 남성 독자들에게 관심을 모은 '다크 심리학'이 종합 3위에 올랐다.

싱어송라이터 한로로의 첫 단편소설 '자몽살구클럽'이 12계단 상승한 종합 4위에 올랐다. 출간 전부터 팬들의 폭발적인 관심으로 출간 후 한 때 품귀현상을 빚기도 했다. 음악에 대한 관심이 소설에도 이어지면서 팬들 구매로 이어졌고, 20대 독자의 구매가 59.5%로 큰 비중을 차지했다. 그중 20대 여성 구매 34.6%, 20대 남성 독자가 24.9%로 뒤를 이어 남성 독자의 움직임도 눈에 띄었다. 10대 독자도 관심을 보이며, 10~20대 독자를 움직이는 작가의 영향력이 돋보였다.

알렉스 카프, 니콜라스 자미스카의 '기술공화국 선언'이 종합 6위로 진입했다. AI 기술의 흐름에 대한 궁금증과 글로벌 산업의 영향에 대한 관심도 높아졌다. 경제경영 전망 분야 도서가 오랜만에 눈길을 끌었다. 남성 독자의 구매가 80.6%로 압도적이었고, 그중에서도 30대 남성 독자의 구매가 35.2%로 가장 높은 비중을 차지했다.

박완서 작가의 스테디셀러인 '그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까'가 종합 9위로 진입했다. 사진가 이옥토의 사진으로 리커버 된 에디션 출간에 관심이 쏠렸다. 사진 책갈피도 팬덤이 움직이는 데 영향을 끼쳤다.

예스24 8월 3주 종합 베스트셀러에서는 자타공인 집밥 마스터 '어남선생' 류수영의 레시피를 담은 '류수영의 평생 레시피'가 새로운 1위에 등극했다. 이어 예스24 '2024 젊은 작가 투표 1위' 성해나 작가의 '혼모노'가 2위, 인기 금융 유튜버 박곰희의 '박곰희 연금 부자 수업'이 3위에 올랐다. 4위는 전 세계 13개국에 출간되며 화제에 오른 '편안함의 습격', 5위는 싱어송라이터 '한로로'의 세 번째 EP 음악 앨범과 연결된 동명의 소설 '자몽살구클럽'이 차지했다.

베스트셀러 정상에 오른 '류수영의 평생 레시피'는 전주 대비 금주에만 약 2.6배(163.1%) 판매가 급증하며 눈길을 끌었다. 한편, 최근 6주 연속 종합 10위권 자리를 지키며 3위에 오른 '박곰희 연금 부자 수업'은 구매자 성/연령 비율 분석 시 4050 여성의 구매 비율이 45.4%로 1위를 차지했다. 또 6위에 오른 경제경영서 '주식 투자의 기쁨'은 4050 남성(46.3%)의 많은 선택을 받았다. 투자와 관련된 경제경영 분야 도서가 중장년층 독자들에게 뜨거운 사랑을 받은 한 주였다.

여름의 막바지에서도 문학에 대한 인기가 이어졌다. 종합 2위에 등극한 '혼모노'와 5위의 '자몽살구클럽', 13위에 오른 양귀자의 '모순', 18위 한강의 '소년이 온다' 등 4권의 한국소설과 함께, 7위 히가시노 게이고의 신작 '가공범', 각각 8위와 11위에 오른 '키메라의 땅 1, 2'까지 종합 20위권 내에 소설/시/희곡 분야 도서만 총 7권 자리했다.

베르나르 베르베르의 신작 장편 '키메라의 땅 1, 2'는 정식 판매를 시작한 지 하루 만에 베스트셀러 8위와 11위에 안착했다. 신작을 기다려온 4050 세대 독자 구매 비율이 68.5%에 달하며, 오랜 팬들의 관심을 크게 받은 한 주였다.

'키메라의 땅 1, 2'는 핵전쟁 이후의 미래를 배경으로, 새로운 지구 지배 종족인 '키메라'의 등장과 다양한 종족과의 갈등 속 인류의 운명에 질문을 던지는 이야기를 담고 있다. 예스24는 출간을 기념해 클래스24를 통해 작가 방한 북토크 및 사인회를 진행할 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



