신한금융, 노숙자 요양시설 '은평의마을'에 세탁기·건조기 후원

진옥동 회장, 감사패 받아…"작은 나눔 모여 큰 변화"

신한금융그룹은 은평구 노숙인 요양시설 '은평의마을'에 대형 세탁기와 건조기를 기부했다고 21일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽)이 20일 서울 중구 신한금융 본사에서 열린 '은평의마을' 세탁기 및 건조기 전달식에서 장경환 은평의마을 원장과 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공 AD 원본보기 아이콘

신한금융은 2023년 9월 창립기념일 행사를 간소화해 절감한 비용으로 15인승 승합차 1대를 기부했으며, 올해 3월에는 자립을 앞둔 생활인을 응원하기 위해 운동화 100켤레와 구두 25켤레를 기부했다. 이어 약 600명이 장기 거주하는 은평의마을의 세탁 설비 노후 및 부족 문제를 해소하고 위생환경을 개선하기 위해 대형 세탁기와 건조기 각 1대를 추가 지원했다.

전날 서울 중구 본사에서는 진옥동 회장을 비롯해 장경환 은평의마을 원장 등이 참석해 전달식을 진행했다. 은평의마을은 그간의 꾸준한 봉사와 기부에 감사의 뜻을 전하며 진 회장에게 감사패를 전달했다.

진 회장은 "작은 나눔이 모여 큰 변화를 만든다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 실질적이고 지속적인 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 진 회장은 꾸준한 개인 기부를 통해 금융권 최고경영자(CEO) 최초로 1억원 이상의 고객 기부자 모임인 더네이버스아너스클럽(굿네이버스), 아너 소사이어티(사회복지공동모금회) 회원으로 등록된 바 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>