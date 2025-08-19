본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

구리시의회, 을지연습장 현장 방문…관계자 격려

이종구기자

입력2025.08.19 18:22

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 구리시의회(의장 신동화)는 19일 시청 1층 종합상황실에 마련된 을지연습장을 방문하여 훈련 관계자들을 격려했다.

구리시의회가 19일 시청 1층 종합상황실에 마련된 을지연습장을 방문해 훈련 관계자들을 격려한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시의회 제공

구리시의회가 19일 시청 1층 종합상황실에 마련된 을지연습장을 방문해 훈련 관계자들을 격려한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

을지연습장을 방문한 신동화 의장을 비롯한 김성태 부의장, 정은철 운영위원장, 권봉수 의원, 양경애 의원, 김용현 의원은 훈련 진행 상황을 보고 받은 뒤 훈련에 적극적으로 참여하고 있는 근무자들의 노고를 격려하는 시간을 가졌다.


신동화 의장은 "무덥고 습한 날씨에도 불구하고 전 국민이 참여하는 을지훈련에 총력을 기울이고 계신 직원 여러분과 군·경·소방 등 모든 분의 노고에 깊이 감사드린다"며 "굳건한 안보의식으로 각종 국가비상사태에 대비하여 시민의 생명과 안전을 지키기 위한 대응능력을 배양하는 데 총력을 기울여달라"고 당부했다.

한편, 2025년 을지연습은 전쟁, 테러 등 국가비상사태에 대한 준비 태세를 확립하고 각종 재난 상황을 대비한 대응능력을 배양하기 위해 매년 실시하는 종합훈련으로 18일부터 21일까지 나흘간 진행된다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"산 정상 가려면 8000원 내"…과잉관광에 입장료 받겠다는 이탈리아 마을 "산 정상 가려면 8000원 내"…과잉관광에 입장료 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기