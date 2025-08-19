본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

함평군, 주민참여 농촌공간계획 사업 속도

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.19 11:55

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
전남 함평군청 전경.

전남 함평군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

전남 함평군이 농림축산식품부 주관 '주민참여 농촌공간계획 시범사업' 대상지로 선정되면서 주민과 함께 계획 수립에 속도를 내고 있다.


19일 함평군에 따르면 이번 시범 사업은 주민이 직접 참여해 정주 여건 개선, 생활 편의 확충, 지역경제 활성화 등 마을 현안을 논의하고 해결 방안을 모색해 중장기 농촌공간계획에 반영하는 것을 목표로 한다.

지난 6월 군은 원활한 사업 추진을 위해 전남 농촌공간 광역지원기관, 함평군 농촌활성화지원센터와 협력해 사업 대상지인 대동면 주민협의체를 구성했다.


협의체는 농업, 복지 등 다양한 분야를 대표하는 주민 20여 명으로 이뤄졌으며, 매주 대동휴센터에서 교육과 토의를 이어오며 적극적으로 의견을 나누고 있다.


교육은 일방적인 강의 방식에서 벗어나 보드게임으로 배우는 특화지구 만들기, 마을 자원지도 그리기 등 참여형 프로그램으로 운영되며 놀이와 체험을 통해 개념을 쉽게 익히고, 참여자의 창의력을 자극해 지역 자원을 발굴하며 다양한 지역발전 아이디어를 모으고 있다.

함평군은 지금까지 3차례 교육을 마쳤으며 앞으로 선진지 견학과 현장 조사 등을 통해 대동면 맞춤형 농촌공간계획을 수립할 예정이다. 발굴된 과제와 제안은 군의 농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획, 마을 만들기 사업 등과 연계해 실질적 성과로 이어질 전망이다.


또한, 이번 사업을 통해 주민 제안 사업 발굴, 농촌 특화지구 운영 규약을 마련하는 등 현실성 있는 농촌 계획 수립 모델을 정립하고 지속 가능한 농촌 성장 기반을 마련할 예정이다.


이상익 함평군수는 "대동면 주민들이 스스로 마을의 미래를 설계하는 과정 자체가 시범사업의 핵심 가치"라며 "주민 의견이 실제 정책에 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기