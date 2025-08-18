본문 바로가기
광주 동구, 고향사랑기부 추천하고 포인트 받고

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.18 10:50

시계아이콘00분 23초 소요
광주 동구, 고향사랑기부 추천하고 포인트 받고
광주 동구는 지역 내 거주자와 사업장을 둔 주민을 대상으로 '고향사랑기부 주민참여점수모아제'를 홍보·운영한다고 18일 밝혔다.


'고향사랑기부제'는 개인이 주민등록지를 제외한 전국 모든 지방자치단체에 연간 2,000만 원까지 기부할 수 있는 제도다. 이를 활용한 '고향사랑기부 주민참여점수모아제'는 고향사랑기부제를 친구나 동료, 지인에게 추천하고 기부가 이뤄지면 기부금의 5%를 추천자에게 포인트로 적립해 주는 제도다.

1회 최대 지급 포인트는 1만 점이며, 1인당 상품권 교환 상한액은 연 10만 점이다. 상품권은 온라인 또는 행정복지센터를 통해 온누리상품권과 문화상품권 중 선택해 지급받을 수 있다.


임택 동구청장은 "고향사랑기부제는 주민 스스로 지역 변화를 이끄는 동력이 될 수 있다"며 "모든 분의 기부가 모여 더 살기 좋은 동구를 만드는 밑거름이 되는 만큼, 많은 관심과 적극적인 동참을 부탁드린다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
