베를린필 호른 수석 윤젱, 서울시향 정기공연·실내악 협연

베를린 필하모닉의 호른 수석 윤젱이 서울시립교향악단(서울시향)의 오는 22일 정기공연과 23일 실내악 무대에 오른다.

윤젱은 서울시향 정기공연에서 리하르트 슈트라우스의 호른 협주곡 1번과 2번을, 실내악 공연에서 베토벤의 칠중주를 협연한다. 22일 정기공연은 예술의전당 콘서트홀에서, 23일 실내악 공연은 예술의전당 IBK챔버홀에서 열린다.

윤젱은 1999년 중국에서 태어났다. 할아버지와 아버지가 모두 호른 연주자로 어렸을 때 자연스럽게 호른 연주를 배웠다. 2019년 차이콥스키 콩쿠르에서 우승했고, 2018년 프라하의 봄 콩쿠르와 2022년 ARD 콩쿠르에서는 2위를 차지했다. 윤젱은 2022년 베를린 슈타츠카펠레의 수석 호른 주자로 임명됐고, 지난해에는 베를린 필하모닉의 수석 호른 주자로 입단해 약 15년간 공석이었던 라데크 바보라크의 자리를 이어받았다.

22일 정기공연에서 슈트라우스 호른 협주곡 1·2번

윤젱이 협연할 슈트라우스의 호른 협주곡 1번과 2번은 슈트라우스가 각각 19살 때인 1883년과 78살 때인 1942년에 작곡한 작품이다. 1번은 슈트라우스가 아버지 프란츠를 염두에 두고 작곡한 곡으로 호른의 영웅적이고 장대한 음색을 강조하면서도 서정적인 선율과 조화를 이루는 낭만주의 색채가 돋보인다. 2번은 호른 솔로의 팡파르로 출발하지만 밝고 온화하며 여유로운 목가적 정취가 가득한 작품으로 슈트라우스 만년의 걸작 중 하나로 꼽힌다.

이날 공연의 첫 곡으로는 독일 현대 작곡가 데틀레프 글라네르트의 '넓은 땅'이 한국에서 초연된다. 글라네르트가 2013년 올덴부르크 주립 오케스트라의 의뢰로 브람스 교향곡 4번 선율을 인용해 만든 곡이다. 윤젱과의 협연에 2부 무대에서는 브람스의 교향곡 3번이 연주된다. 브람스가 남긴 네 편의 교향곡 중 가장 규모가 작고 길이도 짧지만 간결하고 밀도가 높은 작품으로 서정적이고 낭만적인 분위기가 돋보이는 곡이다.

이번 정기공연의 지휘는 독일 여성 지휘자 루트 라인하르트가 맡는다. 라인하르트는 이번 공연을 통해 아시아 무대에 데뷔한다. 그는 80년 역사를 지닌 로드아일랜드 필하모닉 오케스트라의 첫 여성 음악감독이다. 라인하르트는 얍 판 츠베덴 현 서울시향 음악감독과 함께 댈러스 심포니에서 부지휘자로 두 시즌을 보냈고, LA 필하모닉의 두다멜 펠로우로도 활동했다. 라인하르트는 동시대 음악에 깊은 관심을 갖고 있는 마에스트라로 21세기 여성 작곡가들의 작품을 다수 선보이며 현대음악의 지평을 넓히는 데 앞장서고 있다.

23일 실내악 무대에서 베토벤 칠중주 협연

23일 서울시향의 올해 네 번째 실내악 무대에서는 슈베르트의 대표 실내악 작품인 피아노 오중주 '송어'가 첫 곡으로 연주된다. 슈베르트가 1819년 여름 오스트리아에서 쓴 작품으로 피아노, 바이올린, 비올라, 첼로, 콘트라베이스로 구성된 다섯 악장의 곡이다. 특히 4악장은 슈베르트의 가곡 '송어'의 선율을 주제로 삼아 다채로운 변주가 전개된다. 전반적으로 밝고 경쾌한 분위기이며, 슈베르트 특유의 유려한 선율미와 풍부한 화성, 생기 넘치는 리듬이 돋보인다.

윤젱이 협연하는 베토벤의 칠중주는 현악 사중주(바이올린·비올라·첼로·더블베이스)와 목관 삼중주(클라리넷·바순·호른)라는 독특한 편성으로 구성된 베토벤 초기 실내악 작품이다. 여섯 악장으로 이뤄져있으며, 선율미가 풍부한 주제와 탄탄한 구성, 각 악기의 개성과 색채를 조화롭게 살린 걸작으로 당대 인기를 누렸다. 유쾌하고 밝은 분위기, 우아한 선율, 악기 간 정교한 대화로 젊은 베토벤의 활력과 재치를 보여주는 작품이다.





