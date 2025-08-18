삼일PwC·방진회, '美트럼프 관세 및 전략물자 수출통제 대응' 웨비나

삼일PwC와 한국방위산업진흥회(방진회)는 오는 22일 오후 3시 '미국 트럼프 관세 및 전략물자 수출통제 대응'을 주제로 웨비나를 공동 개최한다고 18일 밝혔다.

그동안 방위산업엔 여러 협정과 조약을 통해 무관세가 적용됐지만, 트럼프 2기 행정부의 강도 높은 관세 정책으로 인해 관세 최적화가 수출 시 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 부상했다. 이번 웨비나는 세계 최대 시장인 미국 군수조달 시장에 대한 관심이 커지는 상황에서, 트럼프 2기 행정부의 관세 정책을 이해하고 강화되는 수출통제제도에 대한 대응 전략을 제시하기 위해 마련됐다.

특히 관세의 적용 대상이 품목·국가별로 다르고, 관세율도 15~50%까지 다양해 규정 이해가 반드시 필요하다. 전문가들은 최근 한국의 방위산업 수출 규모가 급증하면서 미국의 방위산업 수출통제 강화 기조로 전략물자 및 기술 측면에서 통제 규정을 충족하지 못하면 수출 불가 또는 제재를 받을 수 있어 주의가 요구된다고 짚었다.

웨비나엔 삼일PwC의 글로벌통상 플랫폼 전문가들이 직접 참석해 트럼프 행정부의 관세 정책 및 규정 등을 설명하고 대응 방안을 제시한다. 전략물자 수출통제 제도 개요 및 최근 동향과 함께 자율준수무역거래자(CP) 지정제도에 관해서도 소개한다.

첫 세션에선 소주현 삼일PwC 글로벌통상 플랫폼 리더(파트너)가 미국 트럼프 관세 대응 방안을 소개한다. 이어지는 세션에선 김현준 이사가 전략물자 수출통제 대응 방안에 대해 강의한다.

김태성 삼일PwC 방위산업센터 리더(파트너)는 "트럼프 정부의 관세 부과에 대한 불확실성이 높아지면서 세계 최대 시장인 미국 군수조달 시장에 진출하기 위해서는 정책 이해가 필수적이다"며 "K방산의 미국 시장 진출에 일조할 수 있도록 관련 주제에 대한 세미나를 이어가겠다"고 밝혔다.

송기대 방진회 방산수출본부장은 "이번 웨비나를 통해 회원사들이 미국 시장 진출 시 리스크를 최소화하고 경쟁력 제고에 도움을 얻기를 기대한다"며 "방진회는 앞으로도 변화하는 국제 통상 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 회원사 지원을 지속해 나가겠다"고 전했다.

웨비나 이후엔 원하는 방산업체를 대상으로 대면 상담도 진행된다. 웨비나 참가 신청은 오는 20일까지 삼일PwC 홈페이지 및 방진회 홈페이지를 통해 할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>