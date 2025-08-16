본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

푸틴 "오늘 도달한 합의로 우크라이나 평화로 가는 길 열리길"

전진영기자

입력2025.08.16 09:20

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 알래스카 정상회담 결과에 대해 "오늘 우리가 도달한 합의가 우크라이나의 평화로 가는 길을 열어주기를 희망한다"고 말했다.


15일(현지시간) AP·AFP통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 정상회담 뒤 열린 트럼프 대통령과 공동 기자회견에서 이같이 밝혔다.

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 우크라이나, 유럽을 향해서는 "우크라이나와 유럽 국가들이 건설적인 자세로 이 모든 것을 인식하고, 막후의 음모나 도발 행위 등으로 그 어떤 장애물도 만들지 않고, 새로운 진전을 방해할 시도도 하지 않기를 기대한다"고 말했다.


구체적인 합의 사항을 밝히지 않았으나 "우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 트럼프 대통령의 의견에 동의했다"면서 "관련 작업을 시작할 준비가 됐다"고 말했다.


협상장 분위기에 대해서는 "건설적이고 상호 존중하는 분위기에서 진행됐다"고 설명했다.

현지 언론은 푸틴 대통령이 이날 정상회담에서 도달한 합의에 대해 우크라이나와의 갈등을 마무리하고 미국-러시아 관계를 회복할 시작점이 될 수 있을 것으로 기대했다고 해석하기도 했다.


향후 이어질 트럼프 대통령과의 추가 정상회담 장소와 관련해서는 "다음은 모스크바에서"라고 언급했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

너도나도 뛰어들더니 '고등학생'도…요즘 난리난 핫플 보면 꼭 있다는 것[빵값의 비밀] 너도나도 뛰어들더니 '고등학생'도…요즘 난리난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"日, 80주년 광복절 아침에도 독도 앞바다에 순시선 보냈다"

조국, 찌개와 함께 "가족 식사"…출소 후 첫 일상 공개

독 없나 보려고…야생버섯 반려견 먹인 남성, 결국 온가족 병원행

커피 옆자리 '그 과자'...1년에 9700억원 매출 비결은

윤석열 '까르보불닭'·김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

日, 韓 선박 독도 주변 해양조사 활동에 "강력 항의"

미국 10대女 열광하는 화장품...'반토막' 주가 회복 배경보니

새로운 이슈 보기