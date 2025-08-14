본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

LG전자 인도법인, 상반기 매출·순이익 모두 역대 최대

박소연기자

입력2025.08.14 16:44

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LG전자가 올해 상반기 인도 시장에서 매출 2조원을 넘어 반기 기준 최대 실적을 기록했다.


14일 LG전자가 공시한 반기보고서에 따르면 인도법인은 1∼2분기 매출 2조2829억원, 순이익 2097억원을 달성했다. 모두 반기 기준 역대 최고치로, 인도 진출 28년 만에 판매·생산·연구개발을 아우르는 현지 완결형 사업 구조를 구축한 결과다. TV·세탁기·냉장고 등 주요 가전제품에서 시장점유율 1위를 유지하며 프리미엄 브랜드로 자리잡았다.

아시아·아프리카 등 비서구권 개도국을 포함한 '글로벌 사우스' 지역에서도 올해 상반기 매출이 10조9525억원으로 전년 대비 3.3% 늘었다. 인도 안드라프라데시주 스리시티에 제3 가전공장을 착공했고, 브라질 남부에도 신규 생산기지를 건설 중이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

LG전자는 인공지능(AI)·로봇 분야 투자도 확대했다. 2분기 중 미래에셋 AI 투자조합 1호에 25억6700만원, 미국 로봇 기업 어슈어드 로봇 인텔리전스에 1억3700만원을 투자했다. 이를 통해 AI 역량 강화와 로봇 소프트웨어 기술 협력을 추진할 계획이다.


올해 상반기 직원 평균 급여는 5900만원으로 전년 대비 3.7% 감소했다. 조주완 최고경영자는 급여와 상여를 합쳐 15억7400만원을 받았으며, 류재철 가전사업본부장이 18억6000만원으로 경영진 중 가장 많았다. 퇴임한 박일평 전 사장은 퇴직금을 포함해 27억1100만원을 수령했다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기