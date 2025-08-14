본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

메르세데스-벤츠, 하반기 드라이빙 체험 참가 신청 접수

오현길기자

입력2025.08.14 09:57

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

레이싱 트랙·오프로드 체험

메르세데스-벤츠 코리아는 레이스 트랙과 오프로드 드라이빙 프로그램 '메르세데스-AMG 익스피리언스'와 '메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스'의 하반기 참가 접수를 시작했다고 14일 밝혔다.


메르세데스-벤츠, 하반기 드라이빙 체험 참가 신청 접수
AD
원본보기 아이콘

경기도 용인시에 위치한 세계 최초 AMG 브랜드 서킷 'AMG 스피드웨이'와 국내 최대 규모 상설 오프로드 코스 '메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스 센터'에서 각각 진행된다.

'메르세데스-AMG 익스피리언스' 참가자들은 전문 인스트럭터의 지도 아래 다양한 레이싱 기술을 익히며 AMG 차량의 폭발적인 퍼포먼스, 역동적인 주행 감성과 첨단 기술력을 만끽할 수 있다. 국내에 10년 만에 완전변경 모델로 돌아온 '더 뉴 메르세데스-AMG GT'가 시승 차량으로 새롭게 투입된다. 가격은 프로그램에 따라 20만~200만원이다.


'메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스' 참가자들은 험준한 경사와 자갈길, 급격한 굴곡 등 다양한 지형에서 차량의 안정적인 접지력과 강력한 힘을 직접 느껴볼 수 있다. 예약 고객 중 추첨을 통해 반얀트리 클럽 앤 스파 서울의 오아시스 야외 수영장 입장권을 총 5명에게 각 2매씩 제공한다. 프로그램 가격은 최소 10만원에서 50만원까지다.


메르세데스-AMG 익스피리언스와 메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스는 만 18세 이상의 운전면허 소지자라면 누구나 참가할 수 있다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기