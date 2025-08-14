"중립성은 신화일 뿐"…트럼프 39% 관세 폭탄 스위스 중립국 지위 흔들

트럼프 정부, 스위스 수입품 39% 고율 관세

스위스서 중립국 지위에 대한 재평가 제기돼

"더는 예전처럼 강대국 블록 항해할 수 없어"

도널드 트럼프 대통령의 관세 폭탄으로 스위스의 중립국 지위에 대한 고민이 심화하고 있다는 분석이 나왔다. 연합뉴스는 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)을 인용해 "국제 사회에서 오랫동안 영세 중립국 지위를 고수해온 스위스가 트럼프 행정부의 관세 폭탄을 계기로 중립국 지위에 대한 심각한 고민에 직면했다"고 보도했다.

트럼프 정부는 지난 7일부터 스위스산 수입품에 39%의 고율 관세를 부과하고 있다. 이로 인해 시계·초콜릿·제약·기계 등 스위스의 주력 수출 산업이 심각한 타격을 받고 있다. 앞서 천문학적인 금액을 미국에 투자하는 대신 15%로 관세 협정을 체결한 유럽연합(EU) 국가들과 비교하면 관세율이 매우 높은 수준이다. 이에 스위스 기업들은 생산기지를 미국이 상대적으로 낮은 관세를 매기는 나라들로 재배치하거나, 미국 판매량의 생산을 현지화하는 방안을 검토 중이다.

이번 관세 폭탄을 계기로 중립국으로서 스위스의 위상이 심각히 흔들리고 있다는 평가가 나오고 있다. 스위스 취리히대의 슈테파니 발터 국제정치경제 교수는 "중립성이 모든 안보 위협으로부터 우리를 지켜준다는 것은 신화일 뿐"이라며 "중립성은 다른 나라들이 우리를 중립국이라는 것을 받아들일 때만 가치가 있다"고 지적했다.

스위스는 지난 1815년 빈 회의에서 중립국으로 인정받은 최초의 국가로, 국가 방어를 제외한 전쟁 참여를 금한 대신에 독립과 영토 보전을 보장받았다. 나폴레옹 전쟁 이후 유럽의 균형과 평화를 모색하던 유럽 열강들이 지정학적 완충 역할을 할 수 있는 스위스를 중립국 지위에 두려 한 것이 스위스의 이익과 부합해 나타난 결과였다. 스위스는 중립국 지위를 바탕으로 국제무대에서 강대국과 분쟁 당사국 간의 이해관계를 조정하는 중재자 역할을 맡아왔다.

스위스의 중립국 지위는 지난 2022년 러시아의 우크라이나 침공 후에도 논쟁이 된 바 있다. 당시 스위스는 국제사회의 압박에 EU의 러시아 제재에 동참했는데, 이는 기존 유엔 제재 의무를 넘어선 조치로 스위스의 오랜 정치 중립성이 흔들린 사례로 평가됐다.

스위스 정치권에서도 중립국 지위에 대한 재평가가 나오고 있다. 사회민주당 부총재인 욘 풀트 의원은 "스위스는 더는 전처럼 강대국 블록 사이를 항해할 수 없다. 이런 것은 끝났다. 우리는 그런 세계에 살고 있지 않다"고 말했다. 자유민주당의 한스-페터 포트만 의원은 "스위스가 EU에 가입할 수는 없다"면서도 "우리처럼 작은 나라는 짓밟힐 위험이 있다. 미국과의 관세 분쟁이 많은 이들의 눈을 뜨게 했고, 지정학적 우선순위를 재조정할 필요가 있다"고 밝혔다.





