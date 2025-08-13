국힘 독재대응특위 "당원 명부 통째로 요구한 특검, 당 해체 선전포고"

"모든 법적·정치적 수단 동원해 대응할 것"

국민의힘 사법 정의 수호 및 독재 저지 특별위원회는 13일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 중앙당사 압수수색에 대해 "당을 해체하겠다는 선전포고이자 자유주의 근간을 뒤흔드는 반헌법적 폭거"라고 했다.

특위 소속인 박준태 의원은 이날 여의도 중앙당사에서 성명서를 통해 "정당의 생명이자 그 자체인 당원 명부를 가져가겠다는 것은 민주주의 국가에서 생각할 수 없는 일"이라고 밝혔다.

이날 오전 민중기 특검팀은 수사에 필요한 전산 자료를 확보하기 위해 국민의힘 여의도 중앙당사에 수사관을 보냈다. 특검은 500만명에 이르는 국민의힘 전체 당원 명부 제출을 요구했으나 당에서는 응하지 않고 있는 상황이다.

박 의원은 "특히 특정 종교 단체 신도 명부와 당원 명부를 대조하겠다는 특검의 발상은 종교의 자유와 정당 민주주의를 짓밟는 것"이라며 "민주당이 정당 해산을 얘기하는 상황에서 이에 보조를 맞춘 특검의 정치 공작"이라고 꼬집었다.

이어 "무도한 발상을 한 특검도 문제지만 위헌적 영장을 발부한 법원에도 심각한 우려는 표한다"고 말했다.

당 대표를 뽑기 위한 전당대회 와중에 압수수색에 나선 것을 두고도 목소리를 높였다. 박 의원은 "당원들의 축제인 전당대회에 찬물을 끼얹고 개인 정보를 침탈하겠다는 발상이 개탄스럽다"며 "정당 민주주의와 헌정질서를 수호하기 위해 모든 법적, 정치적 수단을 동원할 것"이라고 강조했다.





