APEC 회원국 감염병·백신 전문가, 잠재적 팬데믹 대응 방안 논의

한국과학기술한림원, 18일 제56회 한림국제심포지엄 개최

오는 10월 말 경주에서 개최 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 분야별 장관회의와 고위관리회의 등이 이어지는 가운데 회원국 감염병·백신 전문가들의 학술 교류의 자리가 마련된다.

한국과학기술한림원은 오는 18일 오후 더플라자호텔에서 '잠재적 팬데믹에 대한 대응'을 주제로 '제56회 한림국제심포지엄'을 개최한다고 13일 밝혔다.

APEC 2025 KOREA 기념행사의 하나로 개최되는 이번 심포지엄에는 미국, 말레이시아, 싱가포르, 일본, 태국, 홍콩, 한국 등 APEC 회원국 전문가 8인이 연사로 참여한다.

고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 전이를 통한 팬데믹 전조, 미지의 감염병(Disease X) 대비

전략 등 2개의 소주제에 대해 각국의 사례와 최신 연구 동향, 국가별 백신 제조 역량 등을 발표하고 토론할 예정이다.

정진호 원장은 "잠재적 팬데믹 대응을 논의하기 위해서는 다양한 국가의 사례와 연구를 공유하는 것이 중요하다"면서 "차세대 백신 및 치료제 개발 등의 분야에서 APEC 회원국 간의 긴밀한 협력을 도모하는 자리가 되기를 바란다"고 전했다.





