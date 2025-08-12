"'KB스타뱅킹 결제서비스' 가입하고 에스파 콘서트 티켓 응모하세요"

KB국민은행은 '스타뱅킹 결제 서비스' 신규 가입 고객을 대상으로 에스파 콘서트 티켓 증정 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 20일까지 진행되며, 만 19세 이상 KB스타뱅킹 가입고객 누구나 응모할 수 있다. 추첨을 통해 총 30명에게 '2025 aespa LIVE TOUR-SYNK:aeXIS Line' 콘서트 티켓 1인 1매를 제공한다. 해당 공연은 오는 29~31일 올림픽 체조경기장에서 열린다.

'스타뱅킹 결제 서비스'는 KB스타뱅킹 앱에서 QR코드를 활용해 매장에서 간편하게 결제할 수 있는 서비스다. 스타뱅킹 결제 뿐 아니라 제로페이, 뱅크페이 결제도 가능하다. 적립된 스타포인트를 함께 사용한 복합 결제도 할 수 있다. 결제 금액은 즉시 가맹점에 입금돼 소상공인의 자금 운용을 원활하게 한다.

KB국민은행 관계자는 "이번 이벤트로 스타뱅킹 결제 서비스가 고객의 일상 속에서 자연스럽게 자리 잡길 바란다"며 "앞으로도 다양한 이벤트로 젊은 세대와의 소통을 이어 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



