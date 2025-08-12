여수시, 예울마루서 'GS칼텍스 희망에너지 교실'

지역 아동·청소년에 문화예술 꿈 선물

전남 여수시는 지난 9일 GS칼텍스 예울마루 소극장에서 여수지역아동센터연합회가 주최하고 GS칼텍스가 후원하는 '2025년 희망에너지 교실' 발표회를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 행사에는 정기명 여수시장과 주철현·조계원 의원, 백인숙 여수시의회 의장, 이광일 전남도의회 부의장 등 주요 인사들과 GS칼텍스 관계자, 박필규 예울마루 관장, 지역아동센터연합회 관계자 및 아동·학부모 등 300여명이 참석했다.

GS칼텍스의 대표적 사회공헌 프로그램인 '희망에너지 교실'은 2010년부터 지역 아동·청소년에게 다양한 문화체험 기회를 제공해왔다. 특히 2023년부터는 예울마루의 풍부한 자원을 활용해 문화예술 중심 프로그램으로 진화했다.

올해 발표회는 앰비규어스댄스컴퍼니 무용수들의 화려한 공연을 시작으로, 참가 아동들이 직접 준비한 안무와 의상으로 꾸며진 감동적인 무대로 진행됐다.

정기명 시장은 "어려운 경기 여건 속에서도 지역 아동·청소년을 위해 꾸준히 지원해준 GS칼텍스에 감사드린다"며 "아이들이 지역에서 다양한 문화예술을 경험하고, 재능과 꿈을 키워갈 수 있도록 시에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.





