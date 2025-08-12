본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

여수시, 예울마루서 'GS칼텍스 희망에너지 교실'

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.12 16:36

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 아동·청소년에 문화예술 꿈 선물

지난 9일 GS칼텍스 예울마루 소극장에서 여수지역아동센터연합회가 주최하고 GS칼텍스가 후원하는 '2025년 희망에너지 교실' 발표회가 열렸다. 여수시 제공

지난 9일 GS칼텍스 예울마루 소극장에서 여수지역아동센터연합회가 주최하고 GS칼텍스가 후원하는 '2025년 희망에너지 교실' 발표회가 열렸다. 여수시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 여수시는 지난 9일 GS칼텍스 예울마루 소극장에서 여수지역아동센터연합회가 주최하고 GS칼텍스가 후원하는 '2025년 희망에너지 교실' 발표회를 개최했다고 12일 밝혔다.


이번 행사에는 정기명 여수시장과 주철현·조계원 의원, 백인숙 여수시의회 의장, 이광일 전남도의회 부의장 등 주요 인사들과 GS칼텍스 관계자, 박필규 예울마루 관장, 지역아동센터연합회 관계자 및 아동·학부모 등 300여명이 참석했다.

GS칼텍스의 대표적 사회공헌 프로그램인 '희망에너지 교실'은 2010년부터 지역 아동·청소년에게 다양한 문화체험 기회를 제공해왔다. 특히 2023년부터는 예울마루의 풍부한 자원을 활용해 문화예술 중심 프로그램으로 진화했다.


올해 발표회는 앰비규어스댄스컴퍼니 무용수들의 화려한 공연을 시작으로, 참가 아동들이 직접 준비한 안무와 의상으로 꾸며진 감동적인 무대로 진행됐다.


정기명 시장은 "어려운 경기 여건 속에서도 지역 아동·청소년을 위해 꾸준히 지원해준 GS칼텍스에 감사드린다"며 "아이들이 지역에서 다양한 문화예술을 경험하고, 재능과 꿈을 키워갈 수 있도록 시에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기