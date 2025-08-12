본문 바로가기
BNK금융, 지역 우수 학생 장학금 전달

오규민기자

입력2025.08.12 14:21

BNK금융지주 가 부산은행 본점에서 지역의 우수 영재 학생들을 초청해 'BNK 두근두근 꿈나무 성장 장학금' 전달식을 가졌다고 밝혔다.


이 장학금은 우수한 재능을 가진 지역 영재들을 조기 발굴, 체계적인 교육지원을 통해 인재가 미래의 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하는 맞춤형 장학사업이다. 올해는 초등학교 1학년부터 중학교 2학년까지의 학생을 대상으로 전문 심사단의 공정한 평가를 거쳐 최종 5명의 장학생을 선발, 초록우산어린이재단을 통해 장학금을 전달한다.

BNK금융, 지역 우수 학생 장학금 전달
이번에 선발된 학생은 김채은(롤러), 강예서(골프), 마영준(탁구), 마영민(탁구), 김태경(씨름) 학생으로 매년 학업성취도 등을 고려해 학업 종료 시까지 장학금을 지원받게 된다.

BNK금융은 2007년부터 'BNK금융그룹희망나눔재단'을 통해 지역 내 모범학생에게 장학금을 지원하고 있다. 현재까지 BNK가 지원한 학생 수는 8401명이다.


강종훈 BNK금융지주 그룹경영전략부문장은 "자신의 분야에서 최선을 다하는 우리 학생들의 건강한 미래를 응원하며, 이번 장학금이 학생들의 꿈과 희망을 실현하는 소중한 밑거름이 되길 바란다"며 "앞으로도 BNK는 지역사회의 미래 인재 양성을 위해 더 많은 관심과 애정을 쏟겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
