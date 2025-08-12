본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

조선 '미인도' VR로 되살아나다…멜버른영화제 초청

이종길기자

입력2025.08.12 13:57

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신윤복 작품 열다섯 점 담은 '단이전'
전통예술·첨단기술 만남으로 한국의 美 알려

국가유산청과 국가유산진흥원은 가상현실(VR) 기술을 활용해 제작한 영화 '단이전: 미인도 이야기'가 제73회 멜버른국제영화제에 공식 초청됐다고 12일 밝혔다.


영화 '단이전'의 한 장면[사진=국가유산진흥원 제공]

영화 '단이전'의 한 장면[사진=국가유산진흥원 제공]

AD
원본보기 아이콘

멜버른국제영화제는 1952년 시작된 호주 최대 규모의 영화 행사다. '단이전: 미인도 이야기'는 확장현실(XR) 부문 초청작에 이름을 올렸다. 오는 17일까지 ACMI 스윈번 스튜디오에서 상영된다.

이 영화는 조선 후기 화가 신윤복(1758∼?)의 대표 작품으로 꼽히는 '미인도'와 '월하정인'을 비롯해 '송정관폭', '계명곡암', '송정아회' 등 열다섯 점을 소개한다. 주인공 단이가 진정한 아름다움을 찾아 떠나는 여정을 바탕으로 선비 이생과 기생 추희의 삼각관계 이야기를 생동감 있게 표현했다. 특히 전통 판소리와 춤을 활용해 한국 전통예술의 멋을 생생하게 전한다.


영화 '단이전'의 한 장면[사진=국가유산진흥원 제공]

영화 '단이전'의 한 장면[사진=국가유산진흥원 제공]

원본보기 아이콘

메가폰을 잡은 유상현 서경대 아트앤테크놀로지학과 교수는 "조선 회화에 담긴 여인의 내면과 외면의 아름다움을 VR이라는 새로운 매체로 표현하고 싶었다"고 말했다. 이어 "전통과 기술을 접목해 한국의 미(美)를 세계에 알릴 수 있어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"삼겹살 불판에 구더기 득실"…해외서 난리나더니 "한국 아니냐" 불똥

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어"

새로운 이슈 보기